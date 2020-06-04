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Izbeigta ražošana
SCF751/03
Sip no drip
200 ml
6 m+
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Izliekts snīpis ir izstrādāts, lai palīdzētu bērniem viegli iedzert pirmos malkus, nenoliecot galvu atpakaļ pārāk daudz.
Šī Philips Avent krūzīte ir ražota no materiāla, kas nesatur BPA.
4.1
no 5
72
Atsauksmes
GhosTAngeL
04/06/2020
Polska
Sprawdzajcie co kupujecie
Na stronie Rossmana jest pokazany model SCF751 A w sklepie na półce jest model SCF746 Czyli opcja bez zaworka .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF751/00 Kubek z ustnikiem
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Gosiaanka
02/03/2017
Polska
Verificēts pircējs
Sucha podłoga
Przy wprowadzeniu innych produktów niż mleko zaczęliśmy podawać wodę. Podajemy do ręki gotowi do wycierania podłogi a tu nic nie kapie. Dziecko zadowolone bo silikonowy dziubek pozwala trochę pogryzc a trochę się napić. My zadowoleni bo nic nie trzeba suszyć. Polecamy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF751/00 Kubek z ustnikiem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Ala1212
15/06/2015
Polska
Ten produkt jest super:)
Kubeczek jest świetny, naprawde nie kapie i bardzo szybko dziecko uczy sie z niego pić a kształt rączek jest idealny dla małego dziecka:)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF751/00 Kubek z ustnikiem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.