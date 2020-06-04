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Izbeigta ražošana
SCF751/07
Sip no drip
200 ml
6 m+
Nost ar nekārtību! Jaunais patentam pieteiktais vārsts nodrošina, ka ūdens izplūst tikai dzeršanas brīdī.
Izliekts snīpis ir izstrādāts, lai palīdzētu bērniem viegli iedzert pirmos malkus, nenoliecot galvu atpakaļ pārāk daudz.
Mācību rokturi var palīdzēt jūsu bērnam iemācīties satvert krūzīti un dzert patstāvīgi. Krūzītes rokturi ir ne tikai pielāgoti bērna rociņām ērtai satveršanai, bet arī izgatavoti no gumijas, lai neslīdētu.
4.1
no 5
72
Atsauksmes
GhosTAngeL
04/06/2020
Polska
Sprawdzajcie co kupujecie
Na stronie Rossmana jest pokazany model SCF751 A w sklepie na półce jest model SCF746 Czyli opcja bez zaworka .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF751/00 Kubek z ustnikiem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Gosiaanka
02/03/2017
Polska
Verificēts pircējs
Sucha podłoga
Przy wprowadzeniu innych produktów niż mleko zaczęliśmy podawać wodę. Podajemy do ręki gotowi do wycierania podłogi a tu nic nie kapie. Dziecko zadowolone bo silikonowy dziubek pozwala trochę pogryzc a trochę się napić. My zadowoleni bo nic nie trzeba suszyć. Polecamy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Ala1212
15/06/2015
Polska
Ten produkt jest super:)
Kubeczek jest świetny, naprawde nie kapie i bardzo szybko dziecko uczy sie z niego pić a kształt rączek jest idealny dla małego dziecka:)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.