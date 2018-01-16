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SCF753/05
Sip no drip
260 ml
12 m+
Stingrs snīpis
Nost ar nekārtību! Jaunais patentam pieteiktais vārsts nodrošina, ka ūdens izplūst tikai dzeršanas brīdī.
Vienkārši noņemiet vārstu, un pudelīte kļūst par krūzīti.
Izliekts snīpis ir izstrādāts, lai palīdzētu bērniem viegli iedzert pirmos malkus, nenoliecot galvu atpakaļ pārāk daudz.
3.9
no 5
42
Atsauksmes
Mamba
16/01/2018
Polska
Rewelacja, powinien być w domu każdej młodej mamy!
To jest strzał w 10! Długi czas szukałam prawdziwego kubka niekapka. Przerobiłam 8 różnych i żaden, podkreślam żaden nie był niekapkiem a tylko jego słabą imitacją. Domyślam się, że firma ma opatentowany dziubek i pewnie dlatego cena kubka jest znacznie wyższa niż innych dostępnych na rynku, ale jeśli policzyć ile pieniędzy wydałam na poprzednie kubki, które wylądowały w piwnicy jest w normalnej cenie. Polecam wszystkim, nie zawiedziecie się. Jeszcze jedno, zalecany jest dzieciaczkom po 12 miesiącach, a syn mając 10 miesięcy bez problemu soboe z nim radził:)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF753 Kubek z ustnikiem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF753 Kubek z ustnikiem
IwonkaB
13/04/2015
Polska
Polecam
Kubeczek - Avent SCF753/00 to bardzo ładnie wykonany kubek z sympatycznym pingwinkiem. Rzeczywiście jest to kubek niekapek, ustnikiem nic się nie wydobywa (nawet gdy dziecko go odwraca i próbuje wylać coś przez ustnik). Jest łatwy w utrzymaniu czystości. Dzięki bocznym uchwytom dziecku dobrze się go trzyma i bezproblemowo pije.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF753/00 Kubek z ustnikiem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF753/00 Kubek z ustnikiem
caroline
12/04/2015
Polska
Kubek jest doskonały do nauki samodzielnego picia
Kubek super sprawdza się w nauce samodzielnego picia nawet jeśli maluch odwróci go do góry dnem nic nie wycieka. Jest poręczny i wygodny, swoim wyglądem zaciekawia dziecko.Polecam wszystkim mamom.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF753/00 Kubek z ustnikiem
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF753/00 Kubek z ustnikiem
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.