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  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip

Izbeigta ražošana

Philips AventKrūzīte ar snīpi

SCF753/07

3.9
| (42) Atsauksmes
Sip, no drip
Philips Avent jaunajai BPA nesaturošajai dzeršanas krūzītei ir patentam pieteikts vārsts, kas novērš izšļakstīšanos. Mīkstās un neslīdošās osas ir ērti satveramas bērnu rokām, un stingrais snīpis ir izturīgs pret sakošanu. Vienkārši lietojama jūsu bērnam, parocīga jums.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Pudelīte, kas viegli pārveidojama par krūzīti

Sip, no drip

  • Sip no drip

  • 260 ml

  • 12 m+

  • Stingrs snīpis

Dzeriet bez izšļakstīšanās! Apstiprina māmiņas

Nost ar nekārtību! Jaunais patentam pieteiktais vārsts nodrošina, ka ūdens izplūst tikai dzeršanas brīdī.

Vienkārša pārveidošana krūzītē

Vienkārši noņemiet vārstu, un pudelīte kļūst par krūzīti.

Izliekts snīpis atvieglo galvas noliekšanu

Izliekts snīpis atvieglo galvas noliekšanu

Izliekts snīpis ir izstrādāts, lai palīdzētu bērniem viegli iedzert pirmos malkus, nenoliecot galvu atpakaļ pārāk daudz.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.9

no 5

42

Atsauksmes

16/01/2018

Polska

Polska

Rewelacja, powinien być w domu każdej młodej mamy!

To jest strzał w 10! Długi czas szukałam prawdziwego kubka niekapka. Przerobiłam 8 różnych i żaden, podkreślam żaden nie był niekapkiem a tylko jego słabą imitacją. Domyślam się, że firma ma opatentowany dziubek i pewnie dlatego cena kubka jest znacznie wyższa niż innych dostępnych na rynku, ale jeśli policzyć ile pieniędzy wydałam na poprzednie kubki, które wylądowały w piwnicy jest w normalnej cenie. Polecam wszystkim, nie zawiedziecie się. Jeszcze jedno, zalecany jest dzieciaczkom po 12 miesiącach, a syn mając 10 miesięcy bez problemu soboe z nim radził:)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF753 Kubek z ustnikiem

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF753 Kubek z ustnikiem

13/04/2015

Polska

Polska

Polecam

Kubeczek - Avent SCF753/00 to bardzo ładnie wykonany kubek z sympatycznym pingwinkiem. Rzeczywiście jest to kubek niekapek, ustnikiem nic się nie wydobywa (nawet gdy dziecko go odwraca i próbuje wylać coś przez ustnik). Jest łatwy w utrzymaniu czystości. Dzięki bocznym uchwytom dziecku dobrze się go trzyma i bezproblemowo pije.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF753/00 Kubek z ustnikiem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF753/00 Kubek z ustnikiem

12/04/2015

Polska

Polska

Kubek jest doskonały do nauki samodzielnego picia

Kubek super sprawdza się w nauce samodzielnego picia nawet jeśli maluch odwróci go do góry dnem nic nie wycieka. Jest poręczny i wygodny, swoim wyglądem zaciekawia dziecko.Polecam wszystkim mamom.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF753/00 Kubek z ustnikiem

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF753/00 Kubek z ustnikiem

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 