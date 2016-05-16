Super kubek! Moja córka (13 miesięcy) w ciągu jednego popołudnia nauczyła się z niego pić, a wcześniej nie potrafiła pić z żadnego kubka niekapka, chociaż kupiliśmy kilka różnych firm i z twardymi i miękkimi ustnikami, a picie ze szklanki czy kubka treningowego kończyło się zamoczeniem jej i wszystkiego wokół. Kubek jest porządnie wykonany, nie cieknie, ma praktyczną zakrętkę, która nie zginie bo się ja przekręca a nie zdejmuje. Poza tym dziecko nie musi przechylać kubka aby móc się napić. Butelka przezroczysta z podziałką, przez co widać ile napoju dziecko wypiło. Jedyny malutki minus moim zdaniem to brak uchwytów do trzymania przez dziecko. Na początku też ciężko było mi go rozłożyć na części, ale po dojściu do wprawy zajmuje to tylko chwilę. Kubek zdecydowanie godny polecenia!!!