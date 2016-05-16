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  • Pagriežams vāciņš nodrošina salmiņa higiēnisko tīrību
  • Pagriežams vāciņš nodrošina salmiņa higiēnisko tīrību
  • Pagriežams vāciņš nodrošina salmiņa higiēnisko tīrību
  • Pagriežams vāciņš nodrošina salmiņa higiēnisko tīrību
  • Pagriežams vāciņš nodrošina salmiņa higiēnisko tīrību
  • Pagriežams vāciņš nodrošina salmiņa higiēnisko tīrību

Izbeigta ražošana

Philips AventKrūzītes ar salmiņu

SCF760/00

5
| (14) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Pagriežams vāciņš nodrošina salmiņa higiēnisko tīrību
Philips Avent krūzīte ar salmiņu SCF760/00 ir ideāls dzeršanas risinājums pieaugošam bērnam. Tā ir aizsargāta pret noplūdi, viegli lietojama patstāvīgi, pateicoties tās unikālajam pagriežamajam vāciņam, kā arī pilnībā izjaucama un mazgājama.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Aizsardzība pret noplūdēm, bērns var to lietot patstāvīgi

Pagriežams vāciņš nodrošina salmiņa higiēnisko tīrību

  • 260 ml

  • 12m+, salmiņš

Mīksts silikona salmiņš ar integrētu, pret noplūdēm aizsargājošu vārstu

Bērniem piemērots, viegli pagriežams vāciņš

Pagriežams vāciņš uztur salmiņu tīru

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

14

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
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16/05/2016

Eesti

Eesti

Meie lemmik, sinine tass

Tass oli suurepärane ja väga mugav kasutada, võiks olla kaasas ka sangad ja ostes tassi võiks olla kohe kaasas ka puhastushari, meil kulus palju aega enne kui leidsime poe kust harja ja lisakõrre komplekti saada, igalpool kus tasse on seda kahjuks ei saa kuid hügieenilises mõttes oleks harjakest kohe vaja läinud sest painde-liite kohast tõmbub kõrs seest mustaks.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF760/00 Kõrretassid

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF760/00 Kõrretassid

10/03/2016

Polska

Polska

Ekspresowa i intuicyjna nauka picia

Próbowaliśmy nauczyć synka pić z niekapków różnych firm i nie udała nam się ta sztuka do czasu, aż trafiliśmy na kubeczek z rurką Avent. W drugim dniu zabawy nim, mój 9-miesięczny synek samodzielnie, intuicyjnie i bez pokazywania jak, nauczył się pić przez rureczkę. Odtąd kubek towarzyszy nam każdego dnia: podczas zabawy, na spacerach (ma chowaną rurkę, więc jest higieniczny), już miliona razy upadł nam na podłogę, czy beton i nadal jest cały. Łatwo się go myje, składa i można dokupić zamienne rurki. Polecam, rewelacja!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF760/00 Kubki ze słomką

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09/07/2015

Polska

Polska

Świetny kubek godny polecenia:)

Super kubek! Moja córka (13 miesięcy) w ciągu jednego popołudnia nauczyła się z niego pić, a wcześniej nie potrafiła pić z żadnego kubka niekapka, chociaż kupiliśmy kilka różnych firm i z twardymi i miękkimi ustnikami, a picie ze szklanki czy kubka treningowego kończyło się zamoczeniem jej i wszystkiego wokół. Kubek jest porządnie wykonany, nie cieknie, ma praktyczną zakrętkę, która nie zginie bo się ja przekręca a nie zdejmuje. Poza tym dziecko nie musi przechylać kubka aby móc się napić. Butelka przezroczysta z podziałką, przez co widać ile napoju dziecko wypiło. Jedyny malutki minus moim zdaniem to brak uchwytów do trzymania przez dziecko. Na początku też ciężko było mi go rozłożyć na części, ale po dojściu do wprawy zajmuje to tylko chwilę. Kubek zdecydowanie godny polecenia!!!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF760/00 Kubki ze słomką

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF760/00 Kubki ze słomką

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 