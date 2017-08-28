świetny kubek, ma jednak zasadniczą wadę, nie można dokupić osobno zapasowej słomki, z tego co zauważyłam wysytępuje jedynie w zestawie ze szczoteczką, która owszem jest przydatna, ale także z krótszą słomką, której, jeśli nie posiadam mniejszego kubka nawet nie mogę użyć. Myślę, że wygodniejszym rozwiązaniem byłoby zaproponowanie zestawu z jednakowymi słomkami.