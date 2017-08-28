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340 ml
18m+, salmiņš
5.0
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Beata11
28/08/2017
Polska
Najlepszy bidon z jakiego korzystaliśmy
Bidon jest bardzo praktyczny, higieniczny, płyn nie rozlewa się. Pomimo wielu upadków na różne powierzchnie, nadal wygląda niemal jak nowy. Polecam serdecznie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF762/00 Kubki ze słomką
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wiol12
30/12/2014
Polska
Bardzo praktyczny dla małych dzieci
Z kubka nie wylewa się napój. Dziecko z łatwością trzyma taki kubek.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF762/00 Kubki ze słomką
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF762/00 Kubki ze słomką
aga82
17/10/2013
Polska
Verificēts pircējs
Ten kubek jest doskonały dla małych dzieci.
Kubek łatwy w utrzymaniu czystości. Doskonały niekapek - z kubka nie cię nie wylewa. Idealny podczas zabaw. Dziecko bez trudu utrzymuje kubek w rączkach. Polecam!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF762/00 Kubki ze słomką
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Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.