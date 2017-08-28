ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Pagriežams vāciņš nodrošina salmiņa higiēnisko tīrību
  • Pagriežams vāciņš nodrošina salmiņa higiēnisko tīrību
  • Pagriežams vāciņš nodrošina salmiņa higiēnisko tīrību
  • Pagriežams vāciņš nodrošina salmiņa higiēnisko tīrību
  • Pagriežams vāciņš nodrošina salmiņa higiēnisko tīrību
  • Pagriežams vāciņš nodrošina salmiņa higiēnisko tīrību

Izbeigta ražošana

Philips AventKrūzītes ar salmiņu

SCF762/00

5
| (10) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Pagriežams vāciņš nodrošina salmiņa higiēnisko tīrību
Philips Avent krūzīte ar salmiņu SCF762/00 ir ideāls dzeršanas risinājums pieaugošam bērnam. Tā ir aizsargāta pret noplūdi, viegli lietojama patstāvīgi, pateicoties tās unikālajam pagriežamajam vāciņam, kā arī pilnībā izjaucama un mazgājama.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Aizsardzība pret noplūdēm, bērns var to lietot patstāvīgi

Pagriežams vāciņš nodrošina salmiņa higiēnisko tīrību

  • 340 ml

  • 18m+, salmiņš

Mīksts silikona salmiņš ar integrētu, pret noplūdēm aizsargājošu vārstu

Bērniem piemērots, viegli pagriežams vāciņš

Pagriežams vāciņš uztur salmiņu tīru

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

10

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

28/08/2017

Polska

Polska

Najlepszy bidon z jakiego korzystaliśmy

Bidon jest bardzo praktyczny, higieniczny, płyn nie rozlewa się. Pomimo wielu upadków na różne powierzchnie, nadal wygląda niemal jak nowy. Polecam serdecznie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF762/00 Kubki ze słomką

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF762/00 Kubki ze słomką

30/12/2014

Polska

Polska

Bardzo praktyczny dla małych dzieci

Z kubka nie wylewa się napój. Dziecko z łatwością trzyma taki kubek.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF762/00 Kubki ze słomką

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF762/00 Kubki ze słomką

17/10/2013

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ten kubek jest doskonały dla małych dzieci.

Kubek łatwy w utrzymaniu czystości. Doskonały niekapek - z kubka nie cię nie wylewa. Idealny podczas zabaw. Dziecko bez trudu utrzymuje kubek w rączkach. Polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF762/00 Kubki ze słomką

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF762/00 Kubki ze słomką

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 