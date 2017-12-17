30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Rezerves salmiņu komplekti
Ar suku
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
liskahana
17/12/2017
Česká republika
Praktická a super věc.
Zakoupila jsem lahvičku s brčkem jiné značky a vůbec mi nedošlo, že by mohl nastat problém. Jenže za pár dní bylo brčko zanesené a hádejte co - náhradní této značky se nevyrábí a o kartáčku jsem si taky mohla jen nechat zdát. Lahvička letěla do koše. Takže za mě je toto super!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF764/00 Hrnečky s brčkem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF764/00 Hrnečky s brčkem
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.