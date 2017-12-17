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  • Vienmēr saglabā krūzīti ar salmiņu higiēniski tīru
  • Vienmēr saglabā krūzīti ar salmiņu higiēniski tīru
  • Vienmēr saglabā krūzīti ar salmiņu higiēniski tīru
  • Vienmēr saglabā krūzīti ar salmiņu higiēniski tīru

Izbeigta ražošana

Philips AventKrūzītes ar salmiņu

SCF764/00

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Vienmēr saglabā krūzīti ar salmiņu higiēniski tīru
Philips Avent maināmo salmiņu komplektā SCF764/00 ar suku iekļauti 2 rezerves salmiņu komplekti un tīrīšanas suka. Tas nozīmē, ka krūzītē esošo salmiņu vienmēr var saglabāt higiēniski tīru lietošanai jebkurā laikā!
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Rezerves silikona salmiņi ar tīrīšanas suku

Vienmēr saglabā krūzīti ar salmiņu higiēniski tīru

  • Rezerves salmiņu komplekti

  • Ar suku

Komplektā ir 2 rezerves salmiņu komplekti un tīrīšanas suka

260 ml krūzītēm ar salmiņu

Suka atvieglo salmiņa tīrīšanu

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Praktická a super věc.

Zakoupila jsem lahvičku s brčkem jiné značky a vůbec mi nedošlo, že by mohl nastat problém. Jenže za pár dní bylo brčko zanesené a hádejte co - náhradní této značky se nevyrábí a o kartáčku jsem si taky mohla jen nechat zdát. Lahvička letěla do koše. Takže za mě je toto super!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF764/00 Hrnečky s brčkem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF764/00 Hrnečky s brčkem

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 