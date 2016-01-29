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  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes

Izbeigta ražošana

Philips AventKrūzīte mazuļiem

SCF782/17

4.5
| (73) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu
Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
Atvieglojiet savam mazulim pāreju no mazuļu krūzītes uz īstu krūzīti, neradot netīrību. Tehnoloģija, ko aktivizē pieskāriens ar lūpām, ļauj šķidrumam plūst no krūzītes tikai, kad bērna lūpas ir piespiestas pie krūzītes malas.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Ideāla pārejas krūzīte augošiem mazuļiem

Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes

  • 260 ml

  • 260 ml

  • 9 m+

Var dzert no jebkuras vietas 360° pa apmali, līdzīgi kā no pieaugušo krūzes

Var dzert no jebkuras vietas 360° pa apmali, līdzīgi kā no pieaugušo krūzes

No šīs krūzītes bez snīpja var dzert 360° visapkārt apmalei, līdzīgi kā no pieaugušo krūzītes.

Veicina veselīgu mutes attīstību*

Veicina veselīgu mutes attīstību*

Šīs krūzītes bez snīpja konstrukcija ļauj augt veselīgiem zobiem.

Tehnoloģija, ko aktivizē pieskāriens ar lūpām

Tehnoloģija, ko aktivizē pieskāriens ar lūpām

Šajā krūzītē bez snīpja ir iebūvēts unikāls vārsts, ko aktivizē lūpu pieskāriens, tāpēc šķidrums no krūzītes plūst tikai, kad bērna lūpa ir piespiesta pie apmales. Starp malkiem vārsts automātiski aizveras, tāpēc jums nav jāraizējas, ka šķidrums izlīs vai radīsies netīrība.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

73

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

29/01/2016

Lietuva

Lietuva

puikus puodelis mokymuisi

Dukrai beveik pusantru metu, daugmaz nuo metuku nori gerti is suaugusiuju puodelio, deja tai budavo daugiau zaidimas - vanduo ant zemes o ne i skrandi. Su siuo puoduku, sekesi daug geriau, vaikas atrsigerdavo, rubai sausi, tiesa jai taip pat labai patinka ji surinkti ir isrinkti tai kartais naudojamas ne pagal paskirti, taciau to nelaikau minusu

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31/12/2015

Lietuva

Lietuva

Puikus puodelis vaikams

Sveiki, išbandėme naująjį avent puodelį vaikams skirtą 12+ amžiaus vaikams. Puodelis tiesiog puikus, kadangi vaikučiui labai lengva juo naudotis, taip pat turbūt geriausia šio puodelio savybė, skysčiai neišsilieja. Taip pat eina gerti iš bet kurio taško.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF782 Puodelis vyresniems vaikams

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29/12/2015

Lietuva

Lietuva

Puikus būdas išmokyti vaiką gerti iš puoduko

Dukrai metai ir du mėnesiai, esame bandę keletą būdų vandeniui ir arbatoms gerti – ir buteliuką su žinduku (nors tokio amžiaus manau ji jau per didelė gerti iš žinduko) ir įvairias gertuvėles, vistik geriausiai atsigerdavo iš paprasto puodelio, tiesa tuomet likdavo šlapia iki pat kojinių, o po kiekvieno atsigėrimo tekdavo perrengti. Tikru atradimu tapo Avent puodelis skirtas vaikams vyresniems nei 12 mėn. – priešingai nei bandant kitas gertuves, kaip naudotis šiuo Avent puodeliu dukrai net nereikėjo rodyti – padaviau ir ji iškart kuo puikiausiai atsigėrė; likau sužavėta - ir rūbeliai sausi ir grindų šluostyti nereikėjo! Labai rekomenduoju mamoms, kurios nori greitai ir lengvai išmokyti vaikutį gerti iš puodelio.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF782 Puodelis vyresniems vaikams

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

  1. 77 % no aptaujātajiem bērnu zobārstiem atzina, ka šī krūzīte veicina veselīgu mutes attīstību (neatkarīgs tiešsaistes pētījums, ASV, 2016. gada aprīlis)

  2. 72 % no aptaujātajiem bērnu zobārstiem ieteiktu tehnoloģiju, ko aktivizē pieskāriens ar lūpām (neatkarīgs tiešsaistes pētījums, ASV, 2016. gada aprīlis)