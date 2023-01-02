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Bendy krūzīte ar salmiņu
200 ml
9 m+
Komplektā 1 uzgalis
Mācīšanās dzert patstāvīgi ir nozīmīgs solis bērna attīstībā. Mēs atbalstām bērnu centienus apgūt prasmes padzerties patstāvīgi, atvieglojot pāreju no krūts barošanas vai pudelītes lietošanas uz atvērtas krūzītes lietošanu. Mācoties no veselības aprūpes speciālistiem, mūsu dažādie knupīšu risinājumi, mīkstie un stingrie snīpji, salmiņi un 360° apmalītes ļauj pielāgoties jūsu bērna attīstībai un veicina viņa jauniegūtās motoriskās un dzeršanas iemaņas. Mūsu augstās kvalitātes risinājumi ir izstrādāti, domājot par ērtību un higiēnu.
Pateicoties krūzītes iestrādātajiem ergonomiskajiem rokturiem, mazajām rociņām būs viegli noturēt krūzīti. Mīkstais, elastīgais salmiņš ir saudzīgs smaganām, savukārt krūzītes nelielais svars un mazais izmērs padara to par ideālu krūzīti salmiņa lietošanas apgūšanai.
Salmiņa apakšdaļa ir izliekta, tādējādi salmiņš viegli sasniedz šķidrumu un ir iespējams padzerties dabīgā dzeršanai piemērotā pozā.
4.8
no 5
217
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Anukinjs
02/01/2023
Latvija
Akcijas daļa
Šis produkts ir kvalitatīva
Izvēlētos, jo pievilcīgas krāsas un izskats kā arī viegli ir bērnam padzerties no krūzītes, nekas nelīst garām, viegli var aiztaisīt.
Plusi
Viegli padzerties, nelīst garām
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF796/02 Krūzītes ar salmiņu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF796/02 Krūzītes ar salmiņu
Liii8
27/12/2022
Latvija
Akcijas daļa
Ļoti noderīga krūzīte
Noderīga, vizuāli pievilcīga krūzīte ar dzeršanas salmiņu. Kvalitatīva un arī izskatās labi. Viegli lietojama un mazajam patīk ☺️
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF796/02 Krūzītes ar salmiņu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF796/02 Krūzītes ar salmiņu
Fortune
27/11/2017
Latvija
ērti, stilīgi, funkcionāli un ļoti patīk bērniem
Pudelīte ir ļoti ērta lietošanā un uzlabotais liektais salmiņš padara dzeršanu ērtu līdz pat pēdējam malkam. Ērts satveršanai, jo mazās osiņas ir labi piemērotas mazajām rociņām un bērniem ļoti patīk dinozaura vāciņš. Svarīgi ir arī tas, ka no pudelītes patiešām nekur, nekas netek garām, ja vien netiek sūkts caur salmiņu. Šī ir vienīgā pudelīte, no kuras mana meita (8m) labprāt dzer ūdeni!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF796/02 Krūzītes ar salmiņu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF796/02 Krūzītes ar salmiņu
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.
90 % no 200 aptaujātajiem ASV bērnu zobārstiem piekrīt, ka mūsu krūzīšu ar salmiņiem dizains veicina veselīgu mutes attīstību. 89 % piekrīt, ka dzeršana ar salmiņu vingrina mutes muskuļus, veicinot mutes stiprību (neatkarīgs tiešsaistes pētījums, ASV, 2016. gada aprīlis). Izstrādāta sadarbībā ar bērnu logopēdiem, zobārstiem, ergonomistiem un vecmātēm.