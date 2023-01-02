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Philips AventKrūzītes ar salmiņu

SCF796/01

4.8
| (217) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Veicina veselīgu mutes attīstību*
Philips Avent Bendy bērnu krūzīte ar ergonomiskiem rokturiem ir ideāli piemērota krūzītes ar salmiņu lietošanas apgūšanas uzsākšanai un veicina veselīgu mutes attīstību.* Izstrādāta sadarbībā ar ekspertiem, lai tā būtu labākā iespējamā bērnu krūzīte ar salmiņu.*
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Pret noplūdi drošs noslēga dizains, kas novērš izšļakstīšanos

Veicina veselīgu mutes attīstību*

  • Bendy krūzīte ar salmiņu

  • 200 ml

  • 9 m+

  • Komplektā 1 uzgalis

Philips Avent krūzītes visiem jūsu bērna attīstības posmiem

Mācīšanās dzert patstāvīgi ir nozīmīgs solis bērna attīstībā. Mēs atbalstām bērnu centienus apgūt prasmes padzerties patstāvīgi, atvieglojot pāreju no krūts barošanas vai pudelītes lietošanas uz atvērtas krūzītes lietošanu. Mācoties no veselības aprūpes speciālistiem, mūsu dažādie knupīšu risinājumi, mīkstie un stingrie snīpji, salmiņi un 360° apmalītes ļauj pielāgoties jūsu bērna attīstībai un veicina viņa jauniegūtās motoriskās un dzeršanas iemaņas. Mūsu augstās kvalitātes risinājumi ir izstrādāti, domājot par ērtību un higiēnu.

Ergonomiski rokturi un mīksts salmiņš — ideāli piemēroti maziem bērniem

Pateicoties krūzītes iestrādātajiem ergonomiskajiem rokturiem, mazajām rociņām būs viegli noturēt krūzīti. Mīkstais, elastīgais salmiņš ir saudzīgs smaganām, savukārt krūzītes nelielais svars un mazais izmērs padara to par ideālu krūzīti salmiņa lietošanas apgūšanai.

Salmiņa apakšdaļa ir izliekta, lai atvieglotu dzeršanu līdz pat pēdējam malkam

Salmiņa apakšdaļa ir izliekta, lai atvieglotu dzeršanu līdz pat pēdējam malkam

Salmiņa apakšdaļa ir izliekta, tādējādi salmiņš viegli sasniedz šķidrumu un ir iespējams padzerties dabīgā dzeršanai piemērotā pozā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

217

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

02/01/2023

Latvija

Latvija

Šis produkts ir kvalitatīva

Izvēlētos, jo pievilcīgas krāsas un izskats kā arī viegli ir bērnam padzerties no krūzītes, nekas nelīst garām, viegli var aiztaisīt.

Plusi

Viegli padzerties, nelīst garām

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF796/02 Krūzītes ar salmiņu

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF796/02 Krūzītes ar salmiņu

27/12/2022

Latvija

Latvija

Ļoti noderīga krūzīte

Noderīga, vizuāli pievilcīga krūzīte ar dzeršanas salmiņu. Kvalitatīva un arī izskatās labi. Viegli lietojama un mazajam patīk ☺️

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF796/02 Krūzītes ar salmiņu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF796/02 Krūzītes ar salmiņu

27/11/2017

Latvija

Latvija

ērti, stilīgi, funkcionāli un ļoti patīk bērniem

Pudelīte ir ļoti ērta lietošanā un uzlabotais liektais salmiņš padara dzeršanu ērtu līdz pat pēdējam malkam. Ērts satveršanai, jo mazās osiņas ir labi piemērotas mazajām rociņām un bērniem ļoti patīk dinozaura vāciņš. Svarīgi ir arī tas, ka no pudelītes patiešām nekur, nekas netek garām, ja vien netiek sūkts caur salmiņu. Šī ir vienīgā pudelīte, no kuras mana meita (8m) labprāt dzer ūdeni!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF796/02 Krūzītes ar salmiņu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF796/02 Krūzītes ar salmiņu

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

  1. 90 % no 200 aptaujātajiem ASV bērnu zobārstiem piekrīt, ka mūsu krūzīšu ar salmiņiem dizains veicina veselīgu mutes attīstību. 89 % piekrīt, ka dzeršana ar salmiņu vingrina mutes muskuļus, veicinot mutes stiprību (neatkarīgs tiešsaistes pētījums, ASV, 2016. gada aprīlis). Izstrādāta sadarbībā ar bērnu logopēdiem, zobārstiem, ergonomistiem un vecmātēm.