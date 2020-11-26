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Philips AventKrūzītes ar salmiņu

SCF798/01

4.6
| (479) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Veicina veselīgu mutes attīstību*
Philips Avent Bendy konturētas formas krūzīte ar salmiņu ir ideāli piemērota augošiem, aktīviem bērniem un veicina veselīgu mutes attīstību. Izstrādāta sadarbībā ar ekspertiem, lai tā būtu labākā iespējamā bērnu krūzīte ar salmiņu.*
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Pret noplūdi drošs noslēga dizains, kas novērš izšļakstīšanos

Veicina veselīgu mutes attīstību*

  • Bendy krūzīte ar salmiņu

  • 300 ml

  • 12 m+

  • Komplektā 1 uzgalis

Philips Avent krūzītes visiem jūsu bērna attīstības posmiem

Mācīšanās dzert patstāvīgi ir nozīmīgs solis bērna attīstībā. Mēs atbalstām bērnu centienus apgūt prasmes padzerties patstāvīgi, atvieglojot pāreju no krūts barošanas vai pudelītes lietošanas uz atvērtas krūzītes lietošanu. Mācoties no veselības aprūpes speciālistiem, mūsu dažādie knupīšu risinājumi, mīkstie un stingrie snīpji, salmiņi un 360° apmalītes ļauj pielāgoties jūsu bērna attīstībai un veicina viņa jauniegūtās motoriskās un dzeršanas iemaņas. Mūsu augstās kvalitātes risinājumi ir izstrādāti, domājot par ērtību un higiēnu.

Konturēta forma un neslīdoša tekstūra, kas nodrošina vieglu satveršanu

Šīs 300 ml tilpuma krūzītes izmērs ir atbilstošs, lai jūsu bērns uzņemtu nepieciešamo šķidruma daudzumu dienas laikā un aktīvajos brīžos. Atveramā vāciņa dizains uztur salmiņu tīru, kad dodaties pastaigās. Pateicoties krūzītes konturētajai formai un neslīdošajai tekstūrai, bērna rociņām krūzīti ir viegli satvert un noturēt, ļaujot mazajam pārliecināti attīstīt prasmes patstāvīgi padzerties.

Salmiņa apakšdaļa ir izliekta, lai atvieglotu dzeršanu līdz pat pēdējam malkam

Salmiņa apakšdaļa ir izliekta, lai atvieglotu dzeršanu līdz pat pēdējam malkam

Salmiņa apakšdaļa ir izliekta, tādējādi salmiņš viegli sasniedz šķidrumu un ir iespējams padzerties dabīgā dzeršanai piemērotā pozā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

479

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

26/11/2020

Latvija

Latvija

Главное что удобно!

Добрый день. Пользовались бутылочкой неделю. Моему малышу 1.4. Ребёнок сразу понял как из неё пить, она удобная, компактная, ничего из неё не проливается, даже если её не закрыть. Легко мыть. Из небольших минусов, совсем не значительных, надо приложить усилие чтобы высосать водичку. Но ребёнок быстро это освоил. Спасибо.

Plusi

Качество

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF798/01 Krūzītes ar salmiņu

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25/11/2020

Latvija

Latvija

Philips Avent krūzīte ar salmiņu

Pirms šīs krūzītes lietojam citas firmas krūzīti, taču tā bija lielāka un nevarēja pildīt pilnu, lai mazais cilvēks to varētu noturēt. Šī Philips Avent krūzīte ar salmiņu ir ideālā izmērā, lai to var noturēt arī mazulis. Mazais dzer labi no šīs krūzītes, izskatās, ka viņam nekādas problēmas tas nesagādā. Man patīk, ka krūzīti ir ērti tīrīt un visas detaļas viegli ņemas nost. Labi, ka krūzīti var aiztaisīt un nevar nekas iztecēt ārā, tāpēc to ir viegli ņemt līdzi pastaigā vai izbraucienā

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF798/01 Krūzītes ar salmiņu

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23/11/2020

Latvija

Latvija

Superīgs produkts

Pudelīti bērnam viegli satvert un nekas ārā nelīst. Tilpums pietiekams garām pastaigām, kā arī dizains interesants bērnam. Pudelīti viegli kopjama, tiešām iesaku nenožēlosiet.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF798/01 Krūzītes ar salmiņu

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF798/01 Krūzītes ar salmiņu

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

  1. 90 % no 200 aptaujātajiem ASV bērnu zobārstiem piekrīt, ka mūsu krūzīšu ar salmiņiem dizains veicina veselīgu mutes attīstību. 89 % piekrīt, ka dzeršana ar salmiņu vingrina mutes muskuļus, veicinot mutes stiprību (neatkarīgs tiešsaistes pētījums, ASV, 2016. gada aprīlis). Izstrādāta sadarbībā ar bērnu logopēdiem, zobārstiem, ergonomistiem un vecmātēm.