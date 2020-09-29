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Philips Avent -Mīksta, pret kodieniem izturīga krūze ar snīpi

SCF802/02

4.3
| (43) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu
Droša pret izšļakstīšanos
Philips Avent My Grippy krūzei ar snīpi ir unikāls vārsts, un tā ir droša pret izšļakstīšanos — māmiņas to ir apstiprinājušas! Tai ir neslīdoša tekstūra un konturēta forma, kas piemērota mazām rociņām, tādējādi palīdzot mazuļiem pārliecinoši attīstīt patstāvīgas dzeršanas iemaņas.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Pret kodieniem izturīgs snīpis mazuļa augošiem zobiem

Droša pret izšļakstīšanos

  • My Grippy krūze ar snīpi

  • 300 ml

  • 9 m+

  • Komplektā 1 uzgalis

Uzlabots vārsts — dzeršana bez izšļakstīšanās

Uzlabots vārsts — dzeršana bez izšļakstīšanās

Nav nekā aizraujošāka par piedzīvojumiem. Pajautājiet savam mazulim. Esot kustībā, šī hermētiskā krūze ļauj padzerties, neizšļakstot šķidrumu. Unikālais vārsts nodrošina to, ka šķidrums plūst tikai tad, kad jūsu mazulis dzer, tāpēc jums nav jāuztraucas par izšļakstīšanos vai krūzes apgāšanos. To apgalvojam ne tikai mēs — 91% māmiņu piekrīt, ka šī krūze ir droša pret izšļakstīšanos.*

Mīksts, pret kodieniem izturīgs snīpis augošiem zobiem

Mīksts, pret kodieniem izturīgs snīpis augošiem zobiem

Ērtai un vienkāršai dzeršanai mazuļiem ir nepieciešams snīpis, kas ne vien ir saudzīgs pret smaganām, bet atbalsta arī augošus zobus. My Grippy krūze ar snīpi to nodrošina, pateicoties tās mīkstajam, pret kodieniem izturīgajam snīpim.

Konturēta forma un neslīdoša tekstūra

Konturēta forma un neslīdoša tekstūra

Jūsu mazulis ātri vien dzers patstāvīgi un ar pārliecību, jo krūze ir viegli satverama. Konturētā forma un neslīdošā tekstūra palīdz mazajām rociņām satvert krūzi.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

43

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

29/09/2020

Latvija

Latvija

Pārdomas pēc krūzītes testēšanas

Sveiki! Es ar dēliņu Emetu, pieteicāmies Philips Avente mācību krūzītes testēšanai. Dēliņam šobrīd ir 1 gadiņš un 1 mēnesis. Dēliņš ir krūts bērns, tāpēc mums gan ēšana, gan dzeršana notiek savādāk, nekā bērniņiem, kuri ēd no pudelītes. Iespējams, mammas, kuras baro ar krūti, mani varētu kritizēt, bet salīdzinot savu dēliņu un draudzenes bērniņu, kurš no krūts atteicās, varu apgalvot, ka ēšana, tajā skaitā ēdiena kodīšana, notiek vēlākā, jo dēliņam ir tas zīšanas reflekss, tāpat ar dzeršanu. Viņš labāk izvēlas sūkt no dzeramkrūzītes vai no salmiņa, bet pats slinko un negrib dzert, jāpiedāvā, tad viņš labprāt dzer. Mums mājās ir dažādas un dažādu firmu krūzītes , bet neviena īsti pie sirds mums nebija gājusi, dažreiz pat dēliņš labāk izvēlējās dzer ūdeni no veikalā nopērkamās ūdens pudeles, kura domāta bērniem. Dēliņam šobrīd jau ir 9 zobi un 3 vēl ir ceļā, tas nozīmē to, ka viņš visu grauž un labāk par dažādiem zobgraužiem viņam patīk dzeramkrūzīšu snīpīši, viņš dažus ir sagrauzis un krūzīte bija jāmet ārā, tāpēc nolēmām izmēğināt Philips Avente, un jāsaka, ka esmu patīkami pārsteigta, dēliņam ļoti ērti satvert un turēt pudeli rokās, viņš jau vairākas reizes ir padzēries patstāvīgi, kas mani ļoti priecē. Vēl viens lielu lielais pluss ir tas, ka ūdens nelīst ārā no krūzītes un mājā nav aizlaistīta. Vienīgi gribētos, lai instrukcijā būtu lielāka uzmanība veltīta tam, ka nedrīkst mest ārā to slikona detaļu, kas ir zem vāciņa, jo tā nodrošina ūdens neizlīšanu, mums bija viena krūzīte no Philips Avente 6+ , bet es izmetu to silikona ieliktni un ūdens visu laiku tecēja ārā, mūžīgi visa soma bija aizlaistīta. Kopumā mums krūzīte ļoti, ļoti patika un patīk, paldies par iespēju notestēt šo produktu, laikam, esam atraduši to, ko sen jau meklējamā, aizmirsu pieminēt, ka dēliņš nav sagrauzis snīpi, nav neviena zobu nospieduma, kaut gan viņš bieži krūzītes snīpi grauž. Vienīgais mīnuss, kuru es, kā mamma, saskatu, tas ir izdomāt risinājumu, kā izmazgāt to snīpi, jo tur ar laiku sakrājas nogulsnes no ūdens un var rasties nepatīkams aromāts un baktērijas. Es, protams, bieži sterilizēju krūzīti, bet ideālo tīrīšanas metodi vēl neesmu atklājusi. Tas arī viss! Prieks man un dēliņam par jauno mācību krūzīti! Labu vēlot, Inese un Emetiņš! ❤

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par - SCF802/02 Mīksta, pret kodieniem izturīga krūze ar snīpi

20/09/2020

Latvija

Latvija

Testējam Philips Avent My Grippy

Meitiņai ļoti patika šī krūzīte-ļoti ērta forma,kas piemērota mazajām rociņām.Ļoti parocīgs snīpis-izturīgs pret kodieniem,kas ir ļoti svarīgi zobiņu nākšanas laikā.Ļoti patīkami ir tas,ka dzeršana notiek bez izšļakstīšanās.Pudelītei nekas nelīst ārā.Ļoti viegli tīrāma un ērti saliekama.Mūsu meitiņai ūdens dzeršana kļuvusi par patīkamu dienas rituālu ;)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par - SCF802/02 Mīksta, pret kodieniem izturīga krūze ar snīpi

18/09/2020

Latvija

Latvija

Testējam Philips Avent My Grippy mācību krūzīti

Mums ar māsu šī krūzīte ļoti abām patīk, jo ir viegli uzliekams vāciņš, kas pasargā dzeršanas uzgali ko liek mutē Ir mīksts uzgalis, kas ir ļoti patīkams kad dzer ir ļoti ērti pudelīti iedot arī māsai padzerties, jo sānos ir bumbiņas kas palīdz satvert Māsai arī patīk no viņas dzert jo ir tilpums 300 ml, kas ir pietiekams lai padzertos un vēl pāri paliktu

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par - SCF802/02 Mīksta, pret kodieniem izturīga krūze ar snīpi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par - SCF802/02 Mīksta, pret kodieniem izturīga krūze ar snīpi

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

  1. Neatkarīgi mājās veikti testi, Lielbritānija, 2013. gada septembris