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  • Droša pret izšļakstīšanos
  • Droša pret izšļakstīšanos
  • Droša pret izšļakstīšanos
  • Droša pret izšļakstīšanos
  • Droša pret izšļakstīšanos
  • Droša pret izšļakstīšanos
  • Droša pret izšļakstīšanos
  • Droša pret izšļakstīšanos
  • Droša pret izšļakstīšanos
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Philips AventKrūze ar cietu snīpi

SCF804/03

4.3
| (42) Atsauksmes | 82% ieteica šo produktu
Droša pret izšļakstīšanos
Philips Avent My Grippy krūzei ar snīpi ir unikāls vārsts, un tā ir droša pret izšļakstīšanos — māmiņas to ir apstiprinājušas! Tai ir neslīdoša tekstūra un konturēta forma, kas piemērota mazām rociņām, tādējādi palīdzot mazuļiem pārliecinoši attīstīt patstāvīgas dzeršanas iemaņas.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Pret kodieniem īpaši izturīgs snīpis augošiem zobiem

Droša pret izšļakstīšanos

  • My Grippy krūze ar snīpi

  • 300 ml

  • 18 m+

  • Komplektā 1 uzgalis

Uzlabots vārsts — dzeršana bez izšļakstīšanās

Uzlabots vārsts — dzeršana bez izšļakstīšanās

Nav nekā aizraujošāka par piedzīvojumiem. Pajautājiet savam mazulim. Esot kustībā, šī hermētiskā krūze ļauj padzerties, neizšļakstot šķidrumu. Unikālais vārsts nodrošina to, ka šķidrums plūst tikai tad, kad jūsu mazulis dzer, tāpēc jums nav jāuztraucas par izšļakstīšanos vai krūzes apgāšanos. To apgalvojam ne tikai mēs — 82% māmiņu piekrīt, ka šī krūze ir droša pret izšļakstīšanos.*

Pret kodieniem īpaši izturīgs ciets snīpis augošiem zobiem

Pret kodieniem īpaši izturīgs ciets snīpis augošiem zobiem

My Grippy snīpis ir īpaši izturīgs pret kodieniem, tāpēc mazuļiem ir viegli dzert no krūzes.

Konturēta forma un neslīdoša tekstūra

Konturēta forma un neslīdoša tekstūra

Jūsu mazulis ātri vien dzers patstāvīgi un ar pārliecību, jo krūze ir viegli satverama. Konturētā forma un neslīdošā tekstūra palīdz mazajām rociņām satvert krūzi.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

42

Atsauksmes

82%

ieteica šo produktu

17/05/2021

Latvija

Latvija

MŪSU krūzīte jau gadiem- Philips Avent My Grippy :

Philips Avent My Grippy krūzei ir mīksts snīpis (izturīgs pret kodieniem) un unikāls vāks viegli atverams. Pudelīte ir droša pret izšļakstīšanos. Mazām rociņām viegli noturama, jo ir konturēta krūzes forma un neslīdoša tekstūra kas piemērota mazām rociņām, tādējādi palīdzot mazulim attīstīt patstāvīgas dzeršanas iemaņas. Ļoti svarīgi, ka var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā un nesatur BPA kaitīgās vielas. Un ir viegli saliekama kopā. Bērnam esot kustībā ne pilītes no iekšā esošā satura netiks ārā. Ērti ielikt pudelīti mugursomas sanu kabatas. Manas meitenes jau no dzimšanas lieto un novērtē šo krūzīti :)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF804/03 Krūze ar cietu snīpi

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF804/03 Krūze ar cietu snīpi

24/05/2021

Lietuva

Lietuva

Naujoji Avent gertuvė kietu snapeliu

Praėjusią savaitę bandėm naująją gertuvę. Vyresnėliui 2,5 metų gertuvė puikiai tiko darželyje, jos talpa didelė, todėl nešėsi ją kuprinėje į turus. Kiekvieną dieną kuprinė liko sausa, tiek aš, tiek auklėtojos džiaugėmės. Namuose gertuvę bandė mažylis, 8 mėnesių broliukas. Jį iš karto sudomino ryškios spalvos. Besikalant dantukams teko išmesti ne vieną gertuvę, kadangi jas visas tiesiog pragrauždavo, su šia kol kas to neatsitiko. Abiem atvejais esu labai patenkinta. Ačiū už suteikta proga pabandyti!

Plusi

Ryškios spalvos, patogu laikyti, nepraleidžia vandens

Mīnusi

Likus vandens tik ant dugno, sunkoka gerti

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF804/03 Puodelis su kietu snapeliu

21/05/2021

Lietuva

Lietuva

Patogus puodelis

Vienuolikto mėnesio proga sužinojome, kad Miglė turės galimybę išbandyti šį Philips Avent puodelį su kietu snapeliu, žinoma, labai apsidžiaugiau, nes esam išbandę ne vieną puodelį, gertuvę ir nė vienas vaikui "neprilipo". Tiesą pasakius, ir man nelabai patiko, nes puodukai leidžia vandenį, o iš gertuvėlės net suaugusiam sunku atsigerti, sunku gerai išplauti, bet šis puodelis, labai maloniai nustebino! Miglei iškart jis patiko ir tiko! Dabar šis puodelis su mumis keliauja visur, naktį patogu duoti vaikui atsigerti. Kaip sakoma, genialumas slypi paprastume, tai žodžiai apie Philips Avent puodelį su kietu snapeliu! Lengvai prižiūrimas, vaikui patogus, o dar ir dailus, viskas, ko reikia!!!

Plusi

Lengva plauti, patogus vaikui, tikrai sandarus, vanduo neprateka

Mīnusi

Kai lieka mažai vandens, vaikui sunkiai pavyksta atsigerti

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF804/03 Puodelis su kietu snapeliu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF804/03 Puodelis su kietu snapeliu

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

  1. Neatkarīgi mājās veikti testi, Lielbritānija, 2013. gada septembris