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Izbeigta ražošana
1 pudelīte
4 unces/125ml
Jaundzimušā knupis
0 m+
Knupītis paliek pilns ar pienu pat tad, ja pudelīte atrodas horizontālā stāvoklī, ļaujot jūsu mazulim ēst, atrodoties dabiskākā, vertikālākā stāvoklī. Tas var palīdzēt mazināt refluksu un veicināt norīšanu, padarot barošanu patīkamāku gan jums, gan jūsu mazulim.
Mūsu unikālais AirFree™ vārsts aizvada gaisu no knupīša, ļaujot mazulim ēšanas laikā norīt mazāk gaisa. Tādējādi iespējams mazināt biežāk sastopamās ar barošanu saistītās problēmas, piemēram, kolikas, refluksu un gāzes.
Klīniski pētījumi ir pierādījuši, ka Philips Avent pudelīte samazina kolikas un mazuļa nemieru*. Kā? Knupītī integrēts vārsts mazuļa ēšanas laikā nepieļauj vakuuma veidošanos pudelītē, ļaujot est bez pārtraukuma. Tas var palīdzēt mazināt kolikas, gāzu veidošanos, ēdiena atgrūšanu un atraugas.
4.8
no 5
241
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
12/10/2020
Latvija
Lieliska izvēle!
Pudelīte kaloo lieliski! Bērns pareizi satver uzgali, gar malām netek. Lietojot šo pudelīti nav bijušas problēmas ar vēdersāpēm.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF810/14 Pretkoliku pudelītes ar AirFree vārstu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF810/14 Pretkoliku pudelītes ar AirFree vārstu
Ausnei
07/10/2020
Latvija
Ļoti funkcionāla pudelīte
Par cik meitiņa ir priekšlaikus dzimis bērniņš un mūs moka atvilnis, pareizā pudelītes izvēle šobrīd ir ļoti svarīga. Ar pudelītēm un knupīšiem ir tā - vai nu ir, vai nu nav. Philips pudelīti ņēma ar pirmo. Samazinājās ēšanas ātrums (no iepriekšējās pudeles burtiski pienu izrija), līdz ar to viņa jūtas daudz komfortablāk. Tāpēc droši varu teikt, ka pudelīte pilda savu funkciju. Ļoti ērti, ka piens vienmēr turās knupī, tas būtiski samazina norītā gaisa daudzumu un mazajam puncītim ir daudz vieglāk. Noteikti iesaku lietot šo pudeli, ja mazuli moka atvilnis, jo šobrīd atviļna reižu skaits ir samazinājies.
Plusi
Jā
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF810/14 Pretkoliku pudelītes ar AirFree vārstu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF810/14 Pretkoliku pudelītes ar AirFree vārstu
Sauleszakjis
06/06/2020
Latvija
Labākais draugs mazulim!
Pudelīte ir kā glābējs mazulim, kurš ir ļoti ēdelīgs. Pateicoties pareizai gaisa cirkulācijai un dažādo spiedienu knupīšiem, mazulis nesarijas gaisa burbuļus un neapēd vairāk kā nepieciešams. Izmantojām knupīšus atbilstoši norādījumiem - mazais nemocījās sāpēc pēc katras ēdienreizes un labākais - nekādas piena atgrūšanas.
Plusi
Mazais nesarijas gaisu; kontrolēts piena tecēšanas spiediens atbilstoši izvēloties pudeles uzgali
Mīnusi
iespējams lietot tikai līdz 3 mēnešiem, jo pudelītē ir tikai 125ml
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF810/14 Pretkoliku pudelītes ar AirFree vārstu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF810/14 Pretkoliku pudelītes ar AirFree vārstu
AirFree™ vārsts ir radīts, lai palīdzētu jūsu mazulim norīt mazāk gaisa. Knupītis paliek pilns ar pienu pat atrodoties horizontālā stāvoklī, barojot vertikāli. Mazuļa norītā gaisa daudzuma samazināšana palīdz mazināt biežāk sastopamās barošanas problēmas, piemēram, kolikas, gāzes un refluksu.
No 144 māmiņām, kas 2017. gadā ASV veica testu mājas apstākļos, 80 % piekrita, ka “manam bērnam bija mazāk grūtību paēst”.
2 nedēļu veciem mazuļiem, kuri baroti ar Philips Avent pudelīti, bija mazāk koliku nekā mazuļiem, kuri baroti ar parastu pudelīti, un tie naktīs bija ievērojami mierīgāki nekā mazuļi, kuri baroti ar cita vadoša ražotāja pudelīti.
Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers, vēdera uzpūšanās un ēdiena atgrūšana.