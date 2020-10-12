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  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*

Izbeigta ražošana

Philips AventPretkoliku pudelītes ar AirFree vārstu

SCF810/14

4.8
| (241) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
AirFree™ vārsts ir radīts, lai palīdzētu jūsu mazulim norīt mazāk gaisa. Knupītis paliek pilns ar pienu pat atrodoties horizontālā stāvoklī, barojot vertikāli. Mazuļa norītā gaisa daudzuma samazināšana palīdz mazināt biežāk sastopamās barošanas problēmas, piemēram, kolikas, gāzes un refluksu.
Skatīt visas priekšrocības

Patur pienu iekšpusē, neielaiž gaisu

Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*

  • 1 pudelīte

  • 4 unces/125ml

  • Jaundzimušā knupis

  • 0 m+

Patur pienu iekšpusē, neielaiž gaisu, vienkāršai barošanai vertikāli

Patur pienu iekšpusē, neielaiž gaisu, vienkāršai barošanai vertikāli

Knupītis paliek pilns ar pienu pat tad, ja pudelīte atrodas horizontālā stāvoklī, ļaujot jūsu mazulim ēst, atrodoties dabiskākā, vertikālākā stāvoklī. Tas var palīdzēt mazināt refluksu un veicināt norīšanu, padarot barošanu patīkamāku gan jums, gan jūsu mazulim.

Knupītis paliek piepildīts ar pienu, nevis gaisu

Knupītis paliek piepildīts ar pienu, nevis gaisu

Mūsu unikālais AirFree™ vārsts aizvada gaisu no knupīša, ļaujot mazulim ēšanas laikā norīt mazāk gaisa. Tādējādi iespējams mazināt biežāk sastopamās ar barošanu saistītās problēmas, piemēram, kolikas, refluksu un gāzes.

Klīniski pierādīts, ka pretkoliku sistēma samazina kolikas un nemieru*

Klīniski pierādīts, ka pretkoliku sistēma samazina kolikas un nemieru*

Klīniski pētījumi ir pierādījuši, ka Philips Avent pudelīte samazina kolikas un mazuļa nemieru*. Kā? Knupītī integrēts vārsts mazuļa ēšanas laikā nepieļauj vakuuma veidošanos pudelītē, ļaujot est bez pārtraukuma. Tas var palīdzēt mazināt kolikas, gāzu veidošanos, ēdiena atgrūšanu un atraugas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

241

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

2

12/10/2020

Latvija

Latvija

Lieliska izvēle!

Pudelīte kaloo lieliski! Bērns pareizi satver uzgali, gar malām netek. Lietojot šo pudelīti nav bijušas problēmas ar vēdersāpēm.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF810/14 Pretkoliku pudelītes ar AirFree vārstu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF810/14 Pretkoliku pudelītes ar AirFree vārstu

07/10/2020

Latvija

Latvija

Ļoti funkcionāla pudelīte

Par cik meitiņa ir priekšlaikus dzimis bērniņš un mūs moka atvilnis, pareizā pudelītes izvēle šobrīd ir ļoti svarīga. Ar pudelītēm un knupīšiem ir tā - vai nu ir, vai nu nav. Philips pudelīti ņēma ar pirmo. Samazinājās ēšanas ātrums (no iepriekšējās pudeles burtiski pienu izrija), līdz ar to viņa jūtas daudz komfortablāk. Tāpēc droši varu teikt, ka pudelīte pilda savu funkciju. Ļoti ērti, ka piens vienmēr turās knupī, tas būtiski samazina norītā gaisa daudzumu un mazajam puncītim ir daudz vieglāk. Noteikti iesaku lietot šo pudeli, ja mazuli moka atvilnis, jo šobrīd atviļna reižu skaits ir samazinājies.

Plusi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF810/14 Pretkoliku pudelītes ar AirFree vārstu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF810/14 Pretkoliku pudelītes ar AirFree vārstu

06/06/2020

Latvija

Latvija

Labākais draugs mazulim!

Pudelīte ir kā glābējs mazulim, kurš ir ļoti ēdelīgs. Pateicoties pareizai gaisa cirkulācijai un dažādo spiedienu knupīšiem, mazulis nesarijas gaisa burbuļus un neapēd vairāk kā nepieciešams. Izmantojām knupīšus atbilstoši norādījumiem - mazais nemocījās sāpēc pēc katras ēdienreizes un labākais - nekādas piena atgrūšanas.

Plusi

Mazais nesarijas gaisu; kontrolēts piena tecēšanas spiediens atbilstoši izvēloties pudeles uzgali

Mīnusi

iespējams lietot tikai līdz 3 mēnešiem, jo pudelītē ir tikai 125ml

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF810/14 Pretkoliku pudelītes ar AirFree vārstu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF810/14 Pretkoliku pudelītes ar AirFree vārstu

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. AirFree™ vārsts ir radīts, lai palīdzētu jūsu mazulim norīt mazāk gaisa. Knupītis paliek pilns ar pienu pat atrodoties horizontālā stāvoklī, barojot vertikāli. Mazuļa norītā gaisa daudzuma samazināšana palīdz mazināt biežāk sastopamās barošanas problēmas, piemēram, kolikas, gāzes un refluksu.

  2. No 144 māmiņām, kas 2017. gadā ASV veica testu mājas apstākļos, 80 % piekrita, ka “manam bērnam bija mazāk grūtību paēst”.

  3. 2 nedēļu veciem mazuļiem, kuri baroti ar Philips Avent pudelīti, bija mazāk koliku nekā mazuļiem, kuri baroti ar parastu pudelīti, un tie naktīs bija ievērojami mierīgāki nekā mazuļi, kuri baroti ar cita vadoša ražotāja pudelīti.

  4. Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers, vēdera uzpūšanās un ēdiena atgrūšana.