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Izbeigta ražošana
1 pudelīte
260 ml
Lēnas plūsmas knupis
1 m+
Knupītis paliek pilns ar pienu pat tad, ja pudelīte atrodas horizontālā stāvoklī, ļaujot jūsu mazulim ēst, atrodoties dabiskākā, vertikālākā stāvoklī. Tas var palīdzēt mazināt refluksu un veicināt norīšanu, padarot barošanu patīkamāku gan jums, gan jūsu mazulim.
Mūsu unikālais AirFree™ vārsts aizvada gaisu no knupīša, ļaujot mazulim ēšanas laikā norīt mazāk gaisa. Tādējādi iespējams mazināt biežāk sastopamās ar barošanu saistītās problēmas, piemēram, kolikas, refluksu un gāzes.
Klīniski pētījumi ir pierādījuši, ka Philips Avent pudelīte samazina kolikas un mazuļa nemieru*. Kā? Knupītī integrēts vārsts mazuļa ēšanas laikā nepieļauj vakuuma veidošanos pudelītē, ļaujot est bez pārtraukuma. Tas var palīdzēt mazināt kolikas, gāzu veidošanos, ēdiena atgrūšanu un atraugas.
4.9
no 5
222
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Skaiiste
12/06/2022
Lietuva
Akcijas daļa
Pirmieji sūnaus buteliukai.
Pirkau rinkinį, keturi buteliukai, vienas toks, kiti trys paprasti buteliukai. Pirmaisiais mėnesiai labiau mėgom būtrnt šita, nes akivaizdžiai mačiau budavo atpilimu. O ir pačiam mažyliui patinka žindukas.
Plusi
Mažiau atpylimu.
Mīnusi
Jau valgom didesnius kiekius o buteliukas mažiukas.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF813/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF813/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
Omiukas
10/06/2022
Lietuva
Akcijas daļa
Su šiais buteliukais tikrai mažiau oro prigaudo
Mažylė labai pringdavo, prigaudydavo oro, paskui pūsdavo pilvuką. Bandėm tikrai ne vieną rūšį, vieniem kaip ir gerai būdavo kad oro neprigaudydavo bet čiulptukas kietas, pavargdavo valgyti, kiti gerai valgo bet po to diegliukai, pilvo pūtimas... galiai radom šiuos ir dukrytei labiausiai jie tiko. Nes pirkom papildomus oro voštuvus, kad kiekvienam buteliukui būtų po vieną. Dabar jau išauginėjam iš 125 ml buteliukų tai keliausim prie 260 ml. Bet puikiai valgom ir mūsų bėdelės su šiais buteliukais išsisprendė. Tik vienintelis minusas kad tuos oro voštuvus sunkoka pilnai išplauti, bet jau ir tą išmokom tai super! Philips kampanijos apžvalga. Tikrai rekomenduoju.
Plusi
Neprigaudo oro, išgelbėjo nuo pilvo pūtimo
Mīnusi
Sunkiau išsiplauna oro voštuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF813/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF813/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
Atidez
09/06/2022
Lietuva
Akcijas daļa
"Philips apžvalga"
Šis buteliukas yra tikras išsigelbėjimas. Naudojau jį su mergyte, ji vis atpilinėjo, buvo ir pilvo diegliuku. Vartojant pienuką su šiuo buteliuku iškart pagerėjo situacija. Naudoaiu jį ir su berniuku!
Plusi
Praktiškas, patikimas
Mīnusi
Nėra
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF813/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF813/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
AirFree™ vārsts ir radīts, lai palīdzētu jūsu mazulim norīt mazāk gaisa. Knupītis paliek pilns ar pienu pat atrodoties horizontālā stāvoklī, barojot vertikāli. Mazuļa norītā gaisa daudzuma samazināšana palīdz mazināt biežāk sastopamās barošanas problēmas, piemēram, kolikas, gāzes un refluksu.
No 144 māmiņām, kas 2017. gadā ASV veica testu mājas apstākļos, 80 % piekrita, ka “manam bērnam bija mazāk grūtību paēst”.
2 nedēļu veciem mazuļiem, kuri baroti ar Philips Avent pudelīti, bija mazāk koliku nekā mazuļiem, kuri baroti ar parastu pudelīti, un tie naktīs bija ievērojami mierīgāki nekā mazuļi, kuri baroti ar cita vadoša ražotāja pudelīti.
Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers, vēdera uzpūšanās un ēdiena atgrūšana.