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Izbeigta ražošana
1 pudelīte
330 ml
Vidējas plūsmas knupis
3 m+
Mūsu pretkoliku vārsts ir izveidots tā, lai neļautu gaisam iekļūt jūsu mazuļa vēderā, izraisot kolikas un diskomfortu. Kad jūsu mazulis ēd, knupītī esošais vārsts saliecas, ļaujot gaisam ieplūst pudelītē, lai neveidotos vakuums, un novada to uz pudelītes aizmuguri. Ar tā palīdzību gaiss paliek pudelītē un neiekļūst mazuļa vēderā, samazinot kolikas un diskomfortu.
Philips Avent pretkoliku pudelīte samazina raudāšanu. Mazuļi, kurus baro no Philips Avent pretkoliku pudelītes, naktīs raud par 60 % mazāk nekā mazuļi, kurus baro no citu ražotāju pretkoliku pudelītēm. *
Knupīša forma ļauj to cieši satvert un rievotā virsma palīdz novērst knupīša sakļaušanos, lai barošana būtu nepārtraukta un ērta.
4.9
no 5
140
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Józefina
26/04/2022
Polska
Ulubiona butelka
Wygodnie karmi się maluszka tą butelką, dobra jakość, polecam.
Plusi
Dobra jakość, wygodnie się nią karmi
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
12/04/2022
Polska
Zwycięzca naszego rankingu
Butelka Philips Avent do zdecydowanie nasz ulubieniec, któremu pozostaniemy wierni - a przetestowaliśmy wiele innych marek! Przede wszystkim buteleczka spełnia swoją rolę, bo częstotliwość kolek moich maluchów zdecydowanie się zmniejszyła. Co dla mnie ważne: dobrze się czyści, tworzywo porządne, które nie robi się matowe i nie odbarwia się mimo wielu prań. Kształt butelki bardzo przypasował i dzieciaki chętnie z niej piją, nie mają problemu z jej utrzymaniem. Co tu więcej mówić - polecam wszystkim mamom!
Plusi
kształt, waga, jakość materiału, łatwość czyszczenia
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Mamusia_Julusia
12/04/2022
Polska
Solidne wykonanie i jakość
Butelka jest wykonana naprawdę solidnie (do wykonania użyto naprawdę fajnej jakości materiałów). Butelka jest naprawdę lekka i przyjemnie się jej używa. Dziecko bez problemu trzyma butelkę. Produkt jest łatwy nie tylko w użyciu ale i w utrzymaniu go w czystości - nie zauważyłam też, aby na butelce pojawiły się przebarwienia.
Plusi
wygląd, jakość wykonania
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011
2 nedēļu vecumā ar Philips Avent pudelīti barotiem mazuļiem bija mazāk koliku, un viņi ievērojami mazāk raudāja naktīs, salīdzinot ar mazuļiem, ko ēdināja no citu ražotāju pudelītēm.
Knupīša dizains ar pierādītu spēju novērst knupīša sakļaušanos un ar to saistīto gaisa norīšanu un barošanas pārtraukumus.
Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.