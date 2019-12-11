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Izbeigta ražošana
SCF819/01
1 gab.
Knupītis paliek pilns ar pienu pat tad, ja pudelīte atrodas horizontālā stāvoklī, ļaujot jūsu mazulim ēst, atrodoties dabiskākā, vertikālākā stāvoklī. Tas var palīdzēt mazināt refluksu un veicināt norīšanu, padarot barošanu patīkamāku gan jums, gan jūsu mazulim.
Mūsu unikālais AirFree™ vārsts aizvada gaisu no knupīša, ļaujot mazulim ēšanas laikā norīt mazāk gaisa. Tādējādi iespējams mazināt biežāk sastopamās ar barošanu saistītās problēmas, piemēram, kolikas, refluksu un gāzes.
AirFree™ vārstu iespējams viegli uzstādīt jebkurai Philips Avent pretkoliku un Classic+ pudelītei. Vārsts sastāv tikai no vienas detaļas, tādēļ tā tīrīšana ir ātra un vienkārša.
4.0
no 5
4
Atsauksmes
Dvorakova1996
11/12/2019
Česká republika
Výborná láhev
Super láhev! Změna hned po prvním použití :) krásně si ulevil a už ho netrápí bříško tolik.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF819/02 Ventil AirFree™
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Dany smuc
02/12/2019
România
Este foarte util.
Este foarte bun. După masa bebelusul numai varsa daca este folosit acest dispozitiv. La prima vedere am avut retineri dar s au dovedit a fi false dupa folosirea acestui dispozitiv.
Plusi
Bebelusul nu mai varsa dupa masă, daca am folosit acest dispozitiv.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Ajánlom
Kislányom hasfájós volt,ekkor vásároltam a terméket. Kevesebb levegőt nyelt a tápszerrel és csökkentcsökkentette a hasfájást. Nagyon hasznos volt és minden etetésnél használtam. Könnyen beleilleszkedik a cumisüveg fejéhez. Kislányom nem vett észre különbséget, nem akadályozta az evést, a folyadék ugyanolyan gyorsan áramlott végig,mint előtte.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF819/01 AirFree™ szelep
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF819/01 AirFree™ szelep
AirFree™ vārsts ir radīts, lai palīdzētu jūsu mazulim norīt mazāk gaisa. Knupītis paliek pilns ar pienu pat atrodoties horizontālā stāvoklī, barojot vertikāli. Mazuļa norītā gaisa daudzuma samazināšana palīdz mazināt biežāk sastopamās barošanas problēmas, piemēram, kolikas, gāzes un refluksu.
2 nedēļu veciem mazuļiem, kuri baroti ar Philips Avent pudelīti, bija mazāk koliku nekā mazuļiem, kuri baroti ar parastu pudelīti, un tie naktīs bija ievērojami mierīgāki nekā mazuļi, kuri baroti ar cita vadoša ražotāja pudelīti.
Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers, vēdera uzpūšanās un ēdiena atgrūšana.