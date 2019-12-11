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  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
  • Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*

Izbeigta ražošana

Philips AventAirFree™ vārsts

SCF819/01

4
| (4) Atsauksmes
Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*
Mūsu unikālais AirFree vārsts ir radīts, lai palīdzētu jūsu mazulim ēšanas laikā norīt mazāk gaisa, barošanas laikā turot knupīti pilnu ar pienu. Mazuļa norītā gaisa daudzuma samazināšana palīdz biežāk sastopamo barošanas problēmu, piemēram, koliku, refluksa un gāzu gadījumā.
Skatīt visas priekšrocības

Radīts koliku, gāzu un refluksa samazināšanai*

  • 1 gab.

Patur pienu iekšpusē, neielaiž gaisu, vienkāršai barošanai vertikāli

Patur pienu iekšpusē, neielaiž gaisu, vienkāršai barošanai vertikāli

Knupītis paliek pilns ar pienu pat tad, ja pudelīte atrodas horizontālā stāvoklī, ļaujot jūsu mazulim ēst, atrodoties dabiskākā, vertikālākā stāvoklī. Tas var palīdzēt mazināt refluksu un veicināt norīšanu, padarot barošanu patīkamāku gan jums, gan jūsu mazulim.

Knupītis paliek piepildīts ar pienu, nevis gaisu

Knupītis paliek piepildīts ar pienu, nevis gaisu

Mūsu unikālais AirFree™ vārsts aizvada gaisu no knupīša, ļaujot mazulim ēšanas laikā norīt mazāk gaisa. Tādējādi iespējams mazināt biežāk sastopamās ar barošanu saistītās problēmas, piemēram, kolikas, refluksu un gāzes.

Vienkārša tīrīšana un salikšana, jo AirFree™ vārsts sastāv tikai no vienas detaļas

Vienkārša tīrīšana un salikšana, jo AirFree™ vārsts sastāv tikai no vienas detaļas

AirFree™ vārstu iespējams viegli uzstādīt jebkurai Philips Avent pretkoliku un Classic+ pudelītei. Vārsts sastāv tikai no vienas detaļas, tādēļ tā tīrīšana ir ātra un vienkārša.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

4

Atsauksmes

4
3
2

11/12/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná láhev

Super láhev! Změna hned po prvním použití :) krásně si ulevil a už ho netrápí bříško tolik.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF819/02 Ventil AirFree™

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF819/02 Ventil AirFree™

02/12/2019

România

România

Este foarte util.

Este foarte bun. După masa bebelusul numai varsa daca este folosit acest dispozitiv. La prima vedere am avut retineri dar s au dovedit a fi false dupa folosirea acestui dispozitiv.

Plusi

Bebelusul nu mai varsa dupa masă, daca am folosit acest dispozitiv.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Ajánlom

Kislányom hasfájós volt,ekkor vásároltam a terméket. Kevesebb levegőt nyelt a tápszerrel és csökkentcsökkentette a hasfájást. Nagyon hasznos volt és minden etetésnél használtam. Könnyen beleilleszkedik a cumisüveg fejéhez. Kislányom nem vett észre különbséget, nem akadályozta az evést, a folyadék ugyanolyan gyorsan áramlott végig,mint előtte.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF819/01 AirFree™ szelep

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF819/01 AirFree™ szelep

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. AirFree™ vārsts ir radīts, lai palīdzētu jūsu mazulim norīt mazāk gaisa. Knupītis paliek pilns ar pienu pat atrodoties horizontālā stāvoklī, barojot vertikāli. Mazuļa norītā gaisa daudzuma samazināšana palīdz mazināt biežāk sastopamās barošanas problēmas, piemēram, kolikas, gāzes un refluksu.

  2. 2 nedēļu veciem mazuļiem, kuri baroti ar Philips Avent pudelīti, bija mazāk koliku nekā mazuļiem, kuri baroti ar parastu pudelīti, un tie naktīs bija ievērojami mierīgāki nekā mazuļi, kuri baroti ar cita vadoša ražotāja pudelīti.

  3. Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers, vēdera uzpūšanās un ēdiena atgrūšana.