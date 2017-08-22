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Visi mazuļa aprūpes pamatpiederumi
Pilns komplekts
Zēniem un meitenēm
Ātri, ērti un precīzi izmēriet sava mazuļa temperatūru. Digitālajam termometram ir profesionāla precizitāte,* un elastīgais uzgalis sniedz papildu komfortu jums un jūsu mazulim.
Pārdomātais komplekts ļauj ievietot jūsu papildu mazuļa kopšanas piederumus, taču vienlaikus tas ir kompakts un ērts līdzņemšanai. Lieliski piemērots ceļojumiem un bērnistabai.
Deguna aspirators palīdz atvērt mazuļa elpceļus, lai mazulis justos un gulētu labāk.
4.6
no 5
60
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Egle
22/08/2017
Lietuva
Akcijas daļa
Viskas, ko reikia - vienoje vietoje
Labai patogus rinkinys, rekomenduočiau visiems tėveliams. Skirtas ilgalaikiam naudojimui, todėl kad nuo pirmųjų kūdikio dienų naudosite daugelį daiktų. Labai patogios žirklutės ir šukos, kurias naudojame praktiškai kasdien. Ypač patogu kelionėse, nes viskas, ko gali prireikti - vienoje vietoje, patogiai sukomplektuota.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys
Viktorija
18/08/2017
Lietuva
Akcijas daļa
Patogus naudoti
Viskas, ko reikia mažylių higienos priežiūrai vienoje vietoje.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys
Grzanka80
11/07/2023
Polska
Najlepsze nożyczki
Zestaw super! A najlepsze są nożyczki, rozpadły się na dwie części po 4 latach użytkowania. Mam syna z autyzmem i tylko tymi nożyczkami pozwala obcinać sobie paznokcie bo mówi ze przy nich go nie boli. Gdzie ja teraz znajdę takie drugie? Kupiliśmy dwie pary innych Marek i żadne nie są dobre!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka
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Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.
±0,1°C no 35°C līdz 42 °C istabas temperatūrā 22°C