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  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
  • Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts

Izbeigta ražošana

Philips AventMazuļu aprūpes komplekts

SCH400/00

4.6
| (60) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts
Ar mūsu mazuļa aprūpes komplektu SCH400 varat savam mazajam dārgumiņam nodrošināt vislabāko aprūpi. Kompaktajā komplektā ietverts precīzs, ērts un ātrdarbīgs digitālais termometrs, deguna aspirators ar mīkstu uzgali, uz pirksta uzmaucama zobu birste, nagu un matu kopšanas komplekts.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Visi mazuļa aprūpei nepieciešamie piederumi vienā komplektā

Mans pirmais mazuļa aprūpes komplekts

  • Visi mazuļa aprūpes pamatpiederumi

  • Pilns komplekts

  • Zēniem un meitenēm

Digitālais termometrs ar profesionālu precizitāti*

Digitālais termometrs ar profesionālu precizitāti*

Ātri, ērti un precīzi izmēriet sava mazuļa temperatūru. Digitālajam termometram ir profesionāla precizitāte,* un elastīgais uzgalis sniedz papildu komfortu jums un jūsu mazulim.

Kompakts un pārdomāts komplekts

Pārdomātais komplekts ļauj ievietot jūsu papildu mazuļa kopšanas piederumus, taču vienlaikus tas ir kompakts un ērts līdzņemšanai. Lieliski piemērots ceļojumiem un bērnistabai.

Deguna aspirators ar mīkstu un elastīgu uzgali

Deguna aspirators ar mīkstu un elastīgu uzgali

Deguna aspirators palīdz atvērt mazuļa elpceļus, lai mazulis justos un gulētu labāk.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

60

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Viskas, ko reikia - vienoje vietoje

Labai patogus rinkinys, rekomenduočiau visiems tėveliams. Skirtas ilgalaikiam naudojimui, todėl kad nuo pirmųjų kūdikio dienų naudosite daugelį daiktų. Labai patogios žirklutės ir šukos, kurias naudojame praktiškai kasdien. Ypač patogu kelionėse, nes viskas, ko gali prireikti - vienoje vietoje, patogiai sukomplektuota.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys

18/08/2017

Lietuva

Lietuva

Patogus naudoti

Viskas, ko reikia mažylių higienos priežiūrai vienoje vietoje.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys

11/07/2023

Polska

Polska

Najlepsze nożyczki

Zestaw super! A najlepsze są nożyczki, rozpadły się na dwie części po 4 latach użytkowania. Mam syna z autyzmem i tylko tymi nożyczkami pozwala obcinać sobie paznokcie bo mówi ze przy nich go nie boli. Gdzie ja teraz znajdę takie drugie? Kupiliśmy dwie pary innych Marek i żadne nie są dobre!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

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