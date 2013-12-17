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  • Vienkārša un precīza temperatūras mērīšana
  • Vienkārša un precīza temperatūras mērīšana
  • Vienkārša un precīza temperatūras mērīšana

Izbeigta ražošana

Digitālais mazuļu termometra komplekts

SCH530/86

4.3
| (3) Atsauksmes
Vienkārša un precīza temperatūras mērīšana
Digitālais termometra knupis vienkāršai un precīzai mērīšanai
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Vienkārša un precīza temperatūras mērīšana

Digitālais termometrs vienkāršai un precīzai mērīšanai

Ātrdarbīgs, uzticams un precīzs digitālais termometrs mazuļa temperatūras mērīšanai.

Ātra un uzticama temperatūras mērīšana sekunžu laikā

Nekad par karstu, nekad par aukstu – digitālais termometrs "Just Right" ātri sniedz informāciju, vai piens vai ēdiens ir droši ēdams vai dzerams. Vairs nav jāmēģina uzminēt sildāmo pudelīšu vai burciņu temperatūru, turklāt termometrs noder arī pārbaudēm, vai ēdiens joprojām ir pietiekami silts, ja ēšanā izdarīts neliels pārtraukums.

Iedobtais aizsegs novērš ādas kairinājumu

Iedobumi nodrošina, ka starp knupi un ādu plūst gaiss, kas aizsargā mazuļa jutīgo ādu pret kairinājumu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

3

Atsauksmes

4
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Świetna niania polecam gorąco

Świetnie się sprawdza. Polecam wszystkim rodzicom. Nieraz moja córeczka płakała nawet tylko przez to jak wypadł jej smoczek dzięki niani mogłam szybko zareagować, nawet jak gotowałam obiad, sprzątałam lub prałam ubrania.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

01/04/2019

Україна

Україна

Продукт чудовий для вимірювання температури малюка

Дуже задоволені набором. Особливо соскою- термометром. Малюку легко виміряти температуру. Зручно, що звичайна соска використовується постій, малюк звикає до неї і потім змінивши на соску-термометр не відчуває різниці. Це полегшення для батьків. Ще подобається точність вимірювання.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів

04/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Termometr giętki ok, ze smoczków dziecko nie chciało korzystać

Używałam tylko termometru z miękka końcówka. Smoczka i termometru w smoczki dziecko nie chciało i wypływało. Zbyt długi czas odczytu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 