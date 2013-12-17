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Izbeigta ražošana
SCH530/86
Ātrdarbīgs, uzticams un precīzs digitālais termometrs mazuļa temperatūras mērīšanai.
Nekad par karstu, nekad par aukstu – digitālais termometrs "Just Right" ātri sniedz informāciju, vai piens vai ēdiens ir droši ēdams vai dzerams. Vairs nav jāmēģina uzminēt sildāmo pudelīšu vai burciņu temperatūru, turklāt termometrs noder arī pārbaudēm, vai ēdiens joprojām ir pietiekami silts, ja ēšanā izdarīts neliels pārtraukums.
Iedobumi nodrošina, ka starp knupi un ādu plūst gaiss, kas aizsargā mazuļa jutīgo ādu pret kairinājumu.
4.3
no 5
3
Atsauksmes
Jonika
17/12/2013
Polska
Świetna niania polecam gorąco
Świetnie się sprawdza. Polecam wszystkim rodzicom. Nieraz moja córeczka płakała nawet tylko przez to jak wypadł jej smoczek dzięki niani mogłam szybko zareagować, nawet jak gotowałam obiad, sprzątałam lub prałam ubrania.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka
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Natalion984
01/04/2019
Україна
Продукт чудовий для вимірювання температури малюка
Дуже задоволені набором. Особливо соскою- термометром. Малюку легко виміряти температуру. Зручно, що звичайна соска використовується постій, малюк звикає до неї і потім змінивши на соску-термометр не відчуває різниці. Це полегшення для батьків. Ще подобається точність вимірювання.
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Janetm80
04/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
Termometr giętki ok, ze smoczków dziecko nie chciało korzystać
Używałam tylko termometru z miękka końcówka. Smoczka i termometru w smoczki dziecko nie chciało i wypływało. Zbyt długi czas odczytu
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Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.