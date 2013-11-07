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Izbeigta ražošana

Philips AventMazuļa vannas un istabas termometrs

SCH550/00

4.2
| (10) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu
Precīza temperatūra
Šis digitālais termometrs mēra mazuļa istabas un vannas temperatūru. Pēc dizaina tas ir arī pievilcīga rotaļlieta, ar ko mazulis var rotaļāties ūdenī.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Ūdenī peld

Precīza temperatūra

Precīza temperatūras nolasīšana vannai vai guļamistabai

Digitālais vannas un istabas termometrs ļauj jums ērti noteikt mazuļa vannas vai istabas ideālo temperatūru. Jūsu mazulis visērtāk jutīsies vannā, kuras ūdens temperatūra ir no 36,5 °C līdz 38 °C. Temperatūra ap 39 °C ir pārāk augsta, un mazulis var applaucēties! Vislabākā istabas temperatūra mazulim gulēšanai ir ap 18 °C.

Atbilst visiem būtiskajiem rotaļlietu un drošības standartiem

Atbilst visiem būtiskajiem rotaļlietu un drošības standartiem

Izstrādājumi, kas atbilst rotaļlietu standartiem, ir rūpīgi pārbaudīti, lai nodrošinātu, ka tie atbilst šīm normām un ir pilnīgi droši.

Ūdenī peld

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.2

no 5

10

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

4
3
2

07/11/2013

Polska

Polska

Jest bardzo praktyczny

termometr jest swietny. lezy u mojego dziecka w łozeczku. jest bezpieczny gdy mała nim sie bawi. spwadza sie w pokoju I łazience.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

24/07/2013

Polska

Polska

świetny produkt

kupiłam termometr na wyprzedazy, switnie sie spisuje w sypialni I do wanny. Obecnie termometr znajduje się w łóżeczku mojej córki, mogę nabierzonco spr. jaka ma temperature. Najważniejsze jest to ze product jest bezpieczny I nie zrobi krzywdy dziecku.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

26/04/2025

Slovensko

Slovensko

Spoľahlivý a odolný teplomer

Teplomer som kúpila pred pár rokmi vo výpredaji a používame ho v kancelárii, aby sme vedeli objektívne rozhodnúť, kedy ešte netreba alebo už treba zapínať klímu. Spoľahlivo a rýchlo meria teplotu v miestnosti, viackrát sme ho použili aj na vodu, keď haproval bojler. Aj vizuálne je teplomer veľmi pekný a dobre navrhnutý. Výmena batérií po pár rokoch bola intuitívna a jednoduchá.

Plusi

spoľahlivý, odolný, prakticky nezničiteľný

Mīnusi

(kvôli vodeodolnosti som si myslela, že batérie sa nedajú vymeniť, kým som to neskúsila)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 