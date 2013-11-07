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Zils zieds
Digitālais vannas un istabas termometrs ļauj jums ērti noteikt mazuļa vannas vai istabas ideālo temperatūru. Jūsu mazulis visērtāk jutīsies vannā, kuras ūdens temperatūra ir no 36,5 °C līdz 38 °C. Temperatūra ap 39 °C ir pārāk augsta, un mazulis var applaucēties! Vislabākā istabas temperatūra mazulim gulēšanai ir ap 18 °C.
Izstrādājumi, kas atbilst rotaļlietu standartiem, ir rūpīgi pārbaudīti, lai nodrošinātu, ka tie atbilst šīm normām un ir pilnīgi droši.
4.2
no 5
10
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
madalenm
07/11/2013
Polska
Jest bardzo praktyczny
termometr jest swietny. lezy u mojego dziecka w łozeczku. jest bezpieczny gdy mała nim sie bawi. spwadza sie w pokoju I łazience.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju
madalenm
24/07/2013
Polska
świetny produkt
kupiłam termometr na wyprzedazy, switnie sie spisuje w sypialni I do wanny. Obecnie termometr znajduje się w łóżeczku mojej córki, mogę nabierzonco spr. jaka ma temperature. Najważniejsze jest to ze product jest bezpieczny I nie zrobi krzywdy dziecku.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju
merilynn
26/04/2025
Slovensko
Spoľahlivý a odolný teplomer
Teplomer som kúpila pred pár rokmi vo výpredaji a používame ho v kancelárii, aby sme vedeli objektívne rozhodnúť, kedy ešte netreba alebo už treba zapínať klímu. Spoľahlivo a rýchlo meria teplotu v miestnosti, viackrát sme ho použili aj na vodu, keď haproval bojler. Aj vizuálne je teplomer veľmi pekný a dobre navrhnutý. Výmena batérií po pár rokoch bola intuitívna a jednoduchá.
Plusi
spoľahlivý, odolný, prakticky nezničiteľný
Mīnusi
(kvôli vodeodolnosti som si myslela, že batérie sa nedajú vymeniť, kým som to neskúsila)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.