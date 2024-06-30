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  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*

Philips AventPretkoliku zīdaiņu pudelīte

SCY106/01

4.8
| (32) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
Mūsu Anti-colic pudelīšu pretkoliku sistēma un reljefais knupītis ir veidoti tā, lai samazinātu pārtraukumus barošanā un diskomforta sajūtu. Iebūvētais pretkoliku vārsts ielaiž gaisu pudelītē un neļauj tam nokļūt mazuļa vēderā
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Radīts barošanai bez pārtraukumiem

Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*

  • 1 pudelīte

  • 330 ml

  • Flow 3 knupis

  • 3 m+

Saderīgs klāsts no barošanas ar krūti līdz dzeršanai no krūzītes

Saderīgs klāsts no barošanas ar krūti līdz dzeršanai no krūzītes

Mainiet un pieskaņojiet mūsu piena sūkņa, pudelītes un krūzītes detaļas, izveidojiet izstrādājumu, kas atbilst jūsu vajadzībām un lietojiet, kad nepieciešams.

Uzbūve, kas novērš noplūdes

Mūsu pretkoliku pudelīte ir izstrādāta, lai novērstu noplūdes barošanas laikā un sniegtu patiesi ērtu barošanas pieredzi.

Neliels detaļu skaits vieglai tīrīšanai un ērtai salikšanai

Neliels detaļu skaits vieglai tīrīšanai un ērtai salikšanai

Mūsu pretkoliku pudelītei ir maz detaļu, salikšana ir ātra un vienkārša.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.8

no 5

32

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

3
2

30/06/2024

Україна

Україна

Зручна

Дуже подобається пляшечка тим, що під пиття, нічого не тиче, маленький відразу прийняв пляшку. Гарної якості як пляшка так і соска.

Plusi

Якість

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

26/06/2024

Україна

Україна

Зменшення кольок

Вся продукція авент якісна, і антіколіковими пляшечками користуємось з народження. Поміняли третю пляшечку по віку дитини, и вони всі нам підійшли. Пляшки практичні, соски не злипаються, легко мити. Все просто и функціонально.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

30/05/2024

Україна

Україна

Вибір того вартий

Ціна відповідає якості. Про даний вибір не пошкодувала, а ні разу. Якщо шукаєте найкращу пляшечку для своєї дитини, то це саме та!

Plusi

Так

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

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Atrunas

  1. 2 nedēļu vecumā ar Philips Avent pudelīti barotiem mazuļiem bija mazāk koliku, un naktīs viņi ievērojami mazāk raudāja, salīdzinot ar mazuļiem, kuru barošanai tikai izmantota cita vadošā ražotāja pudelīte.

  2. Ir pierādīts, ka knupīša dizains novērš knupīša sakļaušanos un ar to saistīto gaisa norīšanu un barošanas pārtraukumus.

  3. Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.