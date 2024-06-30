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1 pudelīte
330 ml
Flow 3 knupis
3 m+
Mainiet un pieskaņojiet mūsu piena sūkņa, pudelītes un krūzītes detaļas, izveidojiet izstrādājumu, kas atbilst jūsu vajadzībām un lietojiet, kad nepieciešams.
Mūsu pretkoliku pudelīte ir izstrādāta, lai novērstu noplūdes barošanas laikā un sniegtu patiesi ērtu barošanas pieredzi.
Mūsu pretkoliku pudelītei ir maz detaļu, salikšana ir ātra un vienkārša.
4.8
no 5
32
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Tato son
30/06/2024
Україна
Зручна
Дуже подобається пляшечка тим, що під пиття, нічого не тиче, маленький відразу прийняв пляшку. Гарної якості як пляшка так і соска.
Plusi
Якість
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Барвінок
26/06/2024
Україна
Зменшення кольок
Вся продукція авент якісна, і антіколіковими пляшечками користуємось з народження. Поміняли третю пляшечку по віку дитини, и вони всі нам підійшли. Пляшки практичні, соски не злипаються, легко мити. Все просто и функціонально.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Vezyn
30/05/2024
Україна
Вибір того вартий
Ціна відповідає якості. Про даний вибір не пошкодувала, а ні разу. Якщо шукаєте найкращу пляшечку для своєї дитини, то це саме та!
Plusi
Так
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
2 nedēļu vecumā ar Philips Avent pudelīti barotiem mazuļiem bija mazāk koliku, un naktīs viņi ievērojami mazāk raudāja, salīdzinot ar mazuļiem, kuru barošanai tikai izmantota cita vadošā ražotāja pudelīte.
Ir pierādīts, ka knupīša dizains novērš knupīša sakļaušanos un ar to saistīto gaisa norīšanu un barošanas pārtraukumus.
Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.