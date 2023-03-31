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  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
  • Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas

Philips Avent Natural ResponseZīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu

SCY670/01

4.8
| (143) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas
Nodrošina mierīgu, komfortablu plūsmu. Natural Response knupītis atbalsta mazuļa unikālo zīšanas, norīšanas un elpošanas ritmu, bet AirFree vārsts ir veidots, lai nepieļautu gaisa nonākšanu mazuļa vēderā, nodrošinot papildu aizsardzību pret kolikām, gāzēm un atviļņa veidošanos.
Skatīt visas priekšrocības

Knupis, kas darbojas kā krūts*

Plūsma kā no krūts, palīdz samazināt barošanas problēmas

  • 1 pudelīte

  • 125ml

  • Lēnas plūsmas knupis

  • 0-3 mēneši

Dabisks satvēriens ar krūts formas knupi

Dabisks satvēriens ar krūts formas knupi

Plašais, mīkstais un elastīgais knupis ir paredzēts, lai imitētu krūts formu un sajūtu, palīdzot mazulim ērti ieķerties un ēst.

Viegli turēt pat mazām rokām

Viegli turēt pat mazām rokām

Ergonomisko pudelīti ir viegli satvert jebkurā leņķī, lai nodrošinātu maksimālu komfortu barošanas laikā. Viegli turēt jūsu rokām un sīciņām rokām.

Īstā pudelītes knupja atrašana ir ļoti svarīga

Īstā pudelītes knupja atrašana ir ļoti svarīga

Katram no mums ir savs prasmju apgūšanas temps. Arī zīšana ir prasme, un daži mazuļi apgūst to ātrāk nekā citi. Tāpēc būs zīdaiņi, kas sākotnēji labprātāk izmantos mūsu “First Flow” knupīti (knupītis 0) un tikai pēc tam varēs pāriet uz “Natural Response” knupīšiem. Izmantojiet “First Flow” knupīti, ja jūsu mazulim nepieciešamas vairāk nekā 20 minūtes, lai izdzertu 50 m ar “Natural Response” knupīšiem. Ja mazulis nevis dzer, bet rotaļājas ar knupi vai šķiet neapmierināts, izmēģiniet lielākas plūsmas knupi. Ja tomēr problēmas ar barošanu nepāriet, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

143

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

3
2

31/03/2023

Latvija

Latvija

Lieliska pudelīte

Ērti lietojama pudelīte, bērniņam arī patīk uzgalis - biju mēģinājusi citas firmas šāda tipa pudelīti, bet nepatika uzgalis. Ar šo pudelīti šķiet mazulis vairāk izbauda sūkšanas procesu, arī šķiet, ka mazāk vēderiņš sāp.

Plusi

Ērti lietojama un mazgājama, bet galvenais, ka mazulim patīk.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu

27/03/2023

Latvija

Latvija

Ērti lietojama, aizsardzība pret kolikām

Man patīk, ka pudelīte ir izveidota maksimāli tāda, lai bērnam atgādinātu dabisku zīdīšanas procesu. Pudelītei ir arī pretkoliku aizsardzība.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu

26/03/2023

Latvija

Latvija

Palīdz izgulēt nakti

Iepriekš izmantojam tomme tippe pudeli, mazulim ir vien nedēļa bet saņemot jauno Phillips pudeli un dodot maisījumu caur to, bērns izgul visu nakti, bez liekām gāzēm, dzer labàk un noteikti nav vairs tik lielas atraugas atpakaļ.

Plusi

Es tikai par šo produktu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Dabiskās reakcijas knupis atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Mazuļi var dzert, norīt un elpot, izmantojot savu dabisko ritmu, gluži kā pie krūts.