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1 pudelīte
125ml
Lēnas plūsmas knupis
0-3 mēneši
Plašais, mīkstais un elastīgais knupis ir paredzēts, lai imitētu krūts formu un sajūtu, palīdzot mazulim ērti ieķerties un ēst.
Ergonomisko pudelīti ir viegli satvert jebkurā leņķī, lai nodrošinātu maksimālu komfortu barošanas laikā. Viegli turēt jūsu rokām un sīciņām rokām.
Katram no mums ir savs prasmju apgūšanas temps. Arī zīšana ir prasme, un daži mazuļi apgūst to ātrāk nekā citi. Tāpēc būs zīdaiņi, kas sākotnēji labprātāk izmantos mūsu “First Flow” knupīti (knupītis 0) un tikai pēc tam varēs pāriet uz “Natural Response” knupīšiem. Izmantojiet “First Flow” knupīti, ja jūsu mazulim nepieciešamas vairāk nekā 20 minūtes, lai izdzertu 50 m ar “Natural Response” knupīšiem. Ja mazulis nevis dzer, bet rotaļājas ar knupi vai šķiet neapmierināts, izmēģiniet lielākas plūsmas knupi. Ja tomēr problēmas ar barošanu nepāriet, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.
4.8
no 5
143
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Susurs
31/03/2023
Latvija
Akcijas daļa
Lieliska pudelīte
Ērti lietojama pudelīte, bērniņam arī patīk uzgalis - biju mēģinājusi citas firmas šāda tipa pudelīti, bet nepatika uzgalis. Ar šo pudelīti šķiet mazulis vairāk izbauda sūkšanas procesu, arī šķiet, ka mazāk vēderiņš sāp.
Plusi
Ērti lietojama un mazgājama, bet galvenais, ka mazulim patīk.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu
Ilze1234
27/03/2023
Latvija
Akcijas daļa
Ērti lietojama, aizsardzība pret kolikām
Man patīk, ka pudelīte ir izveidota maksimāli tāda, lai bērnam atgādinātu dabisku zīdīšanas procesu. Pudelītei ir arī pretkoliku aizsardzība.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu
Dianchix
26/03/2023
Latvija
Akcijas daļa
Palīdz izgulēt nakti
Iepriekš izmantojam tomme tippe pudeli, mazulim ir vien nedēļa bet saņemot jauno Phillips pudeli un dodot maisījumu caur to, bērns izgul visu nakti, bez liekām gāzēm, dzer labàk un noteikti nav vairs tik lielas atraugas atpakaļ.
Plusi
Es tikai par šo produktu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY670 Zīdaiņu pretkoliku pudelīte ar Airfree vārstu
Dabiskās reakcijas knupis atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Mazuļi var dzert, norīt un elpot, izmantojot savu dabisko ritmu, gluži kā pie krūts.