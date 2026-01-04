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SCY762/02
2 gab.
Lēna plūsma
1 m+
1 m+
Mūsu pretkoliku vārsts ir izveidots tā, lai neļautu gaisam iekļūt jūsu mazuļa vēderā, izraisot kolikas un diskomfortu*. Kad jūsu mazulis ēd, knupī esošais vārsts saliecas, ļaujot gaisam ieplūst pudelītē, lai neveidotos vakuums, un novada to uz pudelītes aizmuguri. Ar tā palīdzību gaiss neiekļūst mazuļa vēderā, samazinot kolikas un diskomfortu.
Knupja forma ļauj to cieši satvert un rievotā virsma palīdz novērst sakļaušanos, lai barošana būtu nepārtraukta un ērta.
Knupis ir veidots, lai nesaplaktu, ciešam satvērienam un barošanai bez pārtraukumiem.
Atsauksmes
Divu nedēļu vecumā zīdaiņiem, kuru barošanai tika izmantotas Philips Avent pudelītes, bija mazāk koliku un ievērojami mierīgāks miegs naktī, salīdzinot ar zīdaiņiem, kuru barošanai tika izmantotas citu ražotāju pudelītes. Knupīša konstrukcija veidota tā, lai novērstu knupīša sakļaušanos un ar to saistīto gaisa norīšanu un barošanas pārtraukumus. Specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Kolikas daļēji izraisa barošanas laikā norītais gaiss, kas mazuļa gremošanas sistēmā rada diskomfortu. Simptomi ietver raudāšanu, nemierīgu gulēšanu, gāzes un piena atgrūšanu.
Salīdzinot ar iepriekšējā veida iepakojumu.
Pamatojoties uz knupīšu iepakojumu gada tirdzniecības datiem un aprēķinam izmantojot knupīša plastmasas iepakojuma neto svaru.
Saskaņā ar ES Regulu 10/2011.