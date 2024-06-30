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  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*

Philips AventPretkoliku knupītis

SCY763/02

5
| (10) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
Mūsu vidējās plūsmas pretkoliku knupim ir iebūvēts vārsts, kas neļauj gaisam nokļūt mazuļa vēderā, un to ieteicams lietot mazuļiem no 3 mēneša vecuma.
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Izstrādāts, lai samazinātu gāzes

Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*

  • 2 gab.

  • Vidēja plūsma

  • 3 m+

Pretkoliku sistēma, kas samazina kolikas*

Pretkoliku sistēma, kas samazina kolikas*

Mūsu pretkoliku vārsts ir izveidots tā, lai neļautu gaisam iekļūt jūsu mazuļa vēderā, izraisot kolikas un diskomfortu*. Kad jūsu mazulis ēd, knupī esošais vārsts saliecas, ļaujot gaisam ieplūst pudelītē, lai neveidotos vakuums, un novada to uz pudelītes aizmuguri. Ar tā palīdzību gaiss neiekļūst mazuļa vēderā, samazinot kolikas un diskomfortu.

Rievotā virsma novērš knupīša sakļaušanos, nodrošinot nepārtrauktu barošanu

Rievotā virsma novērš knupīša sakļaušanos, nodrošinot nepārtrauktu barošanu

Knupja forma ļauj to cieši satvert un rievotā virsma palīdz novērst sakļaušanos, lai barošana būtu nepārtraukta un ērta.

Knupja forma nodrošina ciešu satveršanu

Knupja forma nodrošina ciešu satveršanu

Knupis ir veidots, lai nesaplaktu, ciešam satvērienam un barošanai bez pārtraukumiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

10

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

30/06/2024

Україна

Україна

Гарна якість , не злипається.

Малюку підійшла соска, хоч до цього в нас була пляшечка і соска іншої фірми. Соска не злипається під час годування завдяки своїй формі та антиколіковому клапану.

Plusi

Якість.

Mīnusi

Немає.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY763/02 Антиколькова соска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY763/02 Антиколькова соска

02/06/2024

Україна

Україна

Чудові соски.

Чудові соски,користуємся тільки цією фірмою.Соски з одиничкою якраз зносились,і перейшли вже на ці(більший потік).Під час годування соска не злипається,тому маля не нервує і спокійно їсть.Гарна якість силікону.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY763/02 Антиколькова соска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY763/02 Антиколькова соска

29/05/2024

Україна

Україна

Відразу взяла соску

Нам став потрібен прикорм, і я купила ці соски. Мала одразу ії взяла, і без проблем переходимо від грудей до соски. Вони прочні, не деформуються після стерилізації чи кип ятка, не злипаються, і не мають стороннього запаху. Дякую за якість.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY763/02 Антиколькова соска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY763/02 Антиколькова соска

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Atrunas

  1. Divu nedēļu vecumā zīdaiņiem, kuru barošanai tika izmantotas Philips Avent pudelītes, bija mazāk koliku un ievērojami mierīgāks miegs naktī, salīdzinot ar zīdaiņiem, kuru barošanai tika izmantotas citu ražotāju pudelītes. Knupīša konstrukcija veidota tā, lai novērstu knupīša sakļaušanos un ar to saistīto gaisa norīšanu un barošanas pārtraukumus. Specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Kolikas daļēji izraisa barošanas laikā norītais gaiss, kas mazuļa gremošanas sistēmā rada diskomfortu. Simptomi ietver raudāšanu, nemierīgu gulēšanu, gāzes un piena atgrūšanu.

  2. Salīdzinot ar iepriekšējā veida iepakojumu.

  3. Pamatojoties uz knupīšu iepakojumu gada tirdzniecības datiem un aprēķinam izmantojot knupīša plastmasas iepakojuma neto svaru.

  4. Saskaņā ar ES Regulu 10/2011.