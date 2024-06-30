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2 gab.
Vidēja plūsma
3 m+
Mūsu pretkoliku vārsts ir izveidots tā, lai neļautu gaisam iekļūt jūsu mazuļa vēderā, izraisot kolikas un diskomfortu*. Kad jūsu mazulis ēd, knupī esošais vārsts saliecas, ļaujot gaisam ieplūst pudelītē, lai neveidotos vakuums, un novada to uz pudelītes aizmuguri. Ar tā palīdzību gaiss neiekļūst mazuļa vēderā, samazinot kolikas un diskomfortu.
Knupja forma ļauj to cieši satvert un rievotā virsma palīdz novērst sakļaušanos, lai barošana būtu nepārtraukta un ērta.
Knupis ir veidots, lai nesaplaktu, ciešam satvērienam un barošanai bez pārtraukumiem.
5.0
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Dimk
30/06/2024
Україна
Гарна якість , не злипається.
Малюку підійшла соска, хоч до цього в нас була пляшечка і соска іншої фірми. Соска не злипається під час годування завдяки своїй формі та антиколіковому клапану.
Plusi
Якість.
Mīnusi
Немає.
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Ivanna10
02/06/2024
Україна
Чудові соски.
Чудові соски,користуємся тільки цією фірмою.Соски з одиничкою якраз зносились,і перейшли вже на ці(більший потік).Під час годування соска не злипається,тому маля не нервує і спокійно їсть.Гарна якість силікону.
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Віола
29/05/2024
Україна
Відразу взяла соску
Нам став потрібен прикорм, і я купила ці соски. Мала одразу ії взяла, і без проблем переходимо від грудей до соски. Вони прочні, не деформуються після стерилізації чи кип ятка, не злипаються, і не мають стороннього запаху. Дякую за якість.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY763/02 Антиколькова соска
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Divu nedēļu vecumā zīdaiņiem, kuru barošanai tika izmantotas Philips Avent pudelītes, bija mazāk koliku un ievērojami mierīgāks miegs naktī, salīdzinot ar zīdaiņiem, kuru barošanai tika izmantotas citu ražotāju pudelītes. Knupīša konstrukcija veidota tā, lai novērstu knupīša sakļaušanos un ar to saistīto gaisa norīšanu un barošanas pārtraukumus. Specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Kolikas daļēji izraisa barošanas laikā norītais gaiss, kas mazuļa gremošanas sistēmā rada diskomfortu. Simptomi ietver raudāšanu, nemierīgu gulēšanu, gāzes un piena atgrūšanu.
Salīdzinot ar iepriekšējā veida iepakojumu.
Pamatojoties uz knupīšu iepakojumu gada tirdzniecības datiem un aprēķinam izmantojot knupīša plastmasas iepakojuma neto svaru.
Saskaņā ar ES Regulu 10/2011.