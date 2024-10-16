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  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*

Philips AventPretkoliku knupītis

SCY764/02

5
| (14) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
Mūsu ātrās plūsmas pretkoliku knupim ir iebūvēts vārsts, kas neļauj gaisam nokļūt mazuļa vēderā, un to ieteicams lietot mazuļiem no 6 mēneša vecuma.
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Izstrādāts, lai samazinātu gāzes

Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*

  • 2 gab.

  • Ātra plūsma

  • 6 m+

Pretkoliku sistēma, kas samazina kolikas*

Pretkoliku sistēma, kas samazina kolikas*

Mūsu pretkoliku vārsts ir izveidots tā, lai neļautu gaisam iekļūt jūsu mazuļa vēderā, izraisot kolikas un diskomfortu*. Kad jūsu mazulis ēd, knupī esošais vārsts saliecas, ļaujot gaisam ieplūst pudelītē, lai neveidotos vakuums, un novada to uz pudelītes aizmuguri. Ar tā palīdzību gaiss neiekļūst mazuļa vēderā, samazinot kolikas un diskomfortu.

Rievotā virsma novērš knupīša sakļaušanos, nodrošinot nepārtrauktu barošanu

Rievotā virsma novērš knupīša sakļaušanos, nodrošinot nepārtrauktu barošanu

Knupja forma ļauj to cieši satvert un rievotā virsma palīdz novērst sakļaušanos, lai barošana būtu nepārtraukta un ērta.

Knupja forma nodrošina ciešu satveršanu

Knupja forma nodrošina ciešu satveršanu

Knupis ir veidots, lai nesaplaktu, ciešam satvērienam un barošanai bez pārtraukumiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

14

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

16/10/2024

România

România

Recenzie din campanie Philips

Un produs foarte bun din silicon ce nu contine BPA. Foarte usor de curatat si de atasat la biberoanele Avent.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY764/02 Tetină anti-colici

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY764/02 Tetină anti-colici

16/10/2024

România

România

Produsul are caracteristici excelente

Recomand cu încredere și căldură produsull, masa bebelușului se dasfasoara în siguranță și cu ușurință 😍

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY764/02 Tetină anti-colici

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY764/02 Tetină anti-colici

16/10/2024

România

România

Recomand

Dețin aceste tetine și le recomand! Nici nu am mai cautat un alt produs pentru ca cel mic l-a " acceptat" pe acesta si nu am mai avut batai de cap.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY764/02 Tetină anti-colici

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY764/02 Tetină anti-colici

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Atrunas

  1. Divu nedēļu vecumā zīdaiņiem, kuru barošanai tika izmantotas Philips Avent pudelītes, bija mazāk koliku un ievērojami mierīgāks miegs naktī, salīdzinot ar zīdaiņiem, kuru barošanai tika izmantotas citu ražotāju pudelītes. Knupīša konstrukcija veidota tā, lai novērstu knupīša sakļaušanos un ar to saistīto gaisa norīšanu un barošanas pārtraukumus. Specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Kolikas daļēji izraisa barošanas laikā norītais gaiss, kas mazuļa gremošanas sistēmā rada diskomfortu. Simptomi ietver raudāšanu, nemierīgu gulēšanu, gāzes un piena atgrūšanu.

  2. Salīdzinot ar iepriekšējā veida iepakojumu.

  3. Pamatojoties uz knupīšu iepakojumu gada tirdzniecības datiem un aprēķinam izmantojot knupīša plastmasas iepakojuma neto svaru.

  4. Saskaņā ar ES Regulu 10/2011.