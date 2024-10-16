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2 gab.
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6 m+
Mūsu pretkoliku vārsts ir izveidots tā, lai neļautu gaisam iekļūt jūsu mazuļa vēderā, izraisot kolikas un diskomfortu*. Kad jūsu mazulis ēd, knupī esošais vārsts saliecas, ļaujot gaisam ieplūst pudelītē, lai neveidotos vakuums, un novada to uz pudelītes aizmuguri. Ar tā palīdzību gaiss neiekļūst mazuļa vēderā, samazinot kolikas un diskomfortu.
Knupja forma ļauj to cieši satvert un rievotā virsma palīdz novērst sakļaušanos, lai barošana būtu nepārtraukta un ērta.
Knupis ir veidots, lai nesaplaktu, ciešam satvērienam un barošanai bez pārtraukumiem.
5.0
no 5
14
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Ibn S
16/10/2024
România
Recenzie din campanie Philips
Un produs foarte bun din silicon ce nu contine BPA. Foarte usor de curatat si de atasat la biberoanele Avent.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY764/02 Tetină anti-colici
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY764/02 Tetină anti-colici
Cris111
16/10/2024
România
Produsul are caracteristici excelente
Recomand cu încredere și căldură produsull, masa bebelușului se dasfasoara în siguranță și cu ușurință 😍
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY764/02 Tetină anti-colici
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY764/02 Tetină anti-colici
Beea202
16/10/2024
România
Recomand
Dețin aceste tetine și le recomand! Nici nu am mai cautat un alt produs pentru ca cel mic l-a " acceptat" pe acesta si nu am mai avut batai de cap.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY764/02 Tetină anti-colici
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY764/02 Tetină anti-colici
Divu nedēļu vecumā zīdaiņiem, kuru barošanai tika izmantotas Philips Avent pudelītes, bija mazāk koliku un ievērojami mierīgāks miegs naktī, salīdzinot ar zīdaiņiem, kuru barošanai tika izmantotas citu ražotāju pudelītes. Knupīša konstrukcija veidota tā, lai novērstu knupīša sakļaušanos un ar to saistīto gaisa norīšanu un barošanas pārtraukumus. Specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Kolikas daļēji izraisa barošanas laikā norītais gaiss, kas mazuļa gremošanas sistēmā rada diskomfortu. Simptomi ietver raudāšanu, nemierīgu gulēšanu, gāzes un piena atgrūšanu.
Salīdzinot ar iepriekšējā veida iepakojumu.
Pamatojoties uz knupīšu iepakojumu gada tirdzniecības datiem un aprēķinam izmantojot knupīša plastmasas iepakojuma neto svaru.
Saskaņā ar ES Regulu 10/2011.