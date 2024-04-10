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1 pudelīte
330 ml
Ātras plūsmas knupis
3 m+
Natural Response knupītis pielāgojas mazuļa dabiskajam barošanas ritmam, nodrošinot, ka ir viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti. Knupītim ir unikāla atvere, kas atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Līdz ar to, kad mazulis ietur pauzi, lai norītu un elpotu, arī piena padeve tiek apturēta.
Plašais, mīkstais un elastīgais knupis ir paredzēts, lai imitētu krūts formu un sajūtu, palīdzot mazulim ērti ieķerties un ēst.
Pretkoliku vārsts ir veidots tā, lai neļautu gaisam ēšanas laikā iekļūt mazuļa vēderā un samazinātu kolikas un diskomfortu.
4.8
no 5
177
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Lorakins
10/04/2024
Latvija
Akcijas daļa
Bez problēmām var apvienot ar krūts barošanu
Mēs izmēģinājām viss dažādākās pudelītes, bet pēc to izmantošanas mazā vispār negribēja zīst krūti. Tagad izmantojot Philips Avent Natural Response pudelīti meitai nav problēmu zīst arī krūti. Ideāli ir tas, ka pieniņš no pudelītes līst tikai tādā gadījumā, ja mazā pati to sūc. Vairs nav pilna mute ar pienu , kas tek garām lūpām vai liek aizrīties. Noteikti iesaku, jo īpaši tādā gadījumā ja ir jauktā barošana, jo mazulis neslinkos pēctam zīst krūti.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY906 Zīdaiņu pudelīte
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY906 Zīdaiņu pudelīte
Ilona pp
01/08/2023
Latvija
Mūsu ģimenes favorīts
Ar pirmo bērniņu uzreiz uzrunāja Philips Avent produkcija kuru turpinājām lietot arī augot, pudelītes ir perfekti piemērotas gan krūts barošanai, kā arī maisījumiem. Bērniņam ērti uzgaļi kuri atgādina krūts galus. Esmu ieteikusi arī draudzenēm kuras, kā arī Mēs,nav vīlušās. Šīs pudelītes viennozīmīgi ir zelta vērtē! Nu jau ir otrs bērniņš un nebij šaubu,ka paliksim pie šī zīmola, kurš mūs nekad nav pievīlis! Varu teikt tikai to labāko!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY906 Zīdaiņu pudelīte
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY906 Zīdaiņu pudelīte
Luy123
27/04/2023
Latvija
Akcijas daļa
Fantastiska pudelīte!
Šī pudelīte ir vienkārši perfekta! Lai arī kā mazais viņu kratītu un mētātu, neviena pilīte neizpil ārā! Tas bija tieši tas, ko sen jau meklējām!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY906 Zīdaiņu pudelīte
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY906 Zīdaiņu pudelīte
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011