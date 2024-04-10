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  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
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  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu

Philips Avent Natural ResponseZīdaiņu pudelīte

SCY906/01

4.8
| (177) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
Dabiskās reakcijas knupis atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Mazuļi var dzert, norīt un elpot, izmantojot savu dabisko ritmu, kā pie krūts. Līdz ar to ir viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti.
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Knupis, kas darbojas kā krūts

Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu

  • 1 pudelīte

  • 330 ml

  • Ātras plūsmas knupis

  • 3 m+

Knupis atbrīvo pienu, kad mazulis aktīvi dzer

Knupis atbrīvo pienu, kad mazulis aktīvi dzer

Natural Response knupītis pielāgojas mazuļa dabiskajam barošanas ritmam, nodrošinot, ka ir viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti. Knupītim ir unikāla atvere, kas atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Līdz ar to, kad mazulis ietur pauzi, lai norītu un elpotu, arī piena padeve tiek apturēta.

Dabisks satvēriens ar krūts formas knupi

Dabisks satvēriens ar krūts formas knupi

Plašais, mīkstais un elastīgais knupis ir paredzēts, lai imitētu krūts formu un sajūtu, palīdzot mazulim ērti ieķerties un ēst.

Veidots, lai samazinātu kolikas un diskomfortu

Veidots, lai samazinātu kolikas un diskomfortu

Pretkoliku vārsts ir veidots tā, lai neļautu gaisam ēšanas laikā iekļūt mazuļa vēderā un samazinātu kolikas un diskomfortu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

177

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

10/04/2024

Latvija

Latvija

Bez problēmām var apvienot ar krūts barošanu

Mēs izmēģinājām viss dažādākās pudelītes, bet pēc to izmantošanas mazā vispār negribēja zīst krūti. Tagad izmantojot Philips Avent Natural Response pudelīti meitai nav problēmu zīst arī krūti. Ideāli ir tas, ka pieniņš no pudelītes līst tikai tādā gadījumā, ja mazā pati to sūc. Vairs nav pilna mute ar pienu , kas tek garām lūpām vai liek aizrīties. Noteikti iesaku, jo īpaši tādā gadījumā ja ir jauktā barošana, jo mazulis neslinkos pēctam zīst krūti.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY906 Zīdaiņu pudelīte

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY906 Zīdaiņu pudelīte

01/08/2023

Latvija

Latvija

Mūsu ģimenes favorīts

Ar pirmo bērniņu uzreiz uzrunāja Philips Avent produkcija kuru turpinājām lietot arī augot, pudelītes ir perfekti piemērotas gan krūts barošanai, kā arī maisījumiem. Bērniņam ērti uzgaļi kuri atgādina krūts galus. Esmu ieteikusi arī draudzenēm kuras, kā arī Mēs,nav vīlušās. Šīs pudelītes viennozīmīgi ir zelta vērtē! Nu jau ir otrs bērniņš un nebij šaubu,ka paliksim pie šī zīmola, kurš mūs nekad nav pievīlis! Varu teikt tikai to labāko!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY906 Zīdaiņu pudelīte

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY906 Zīdaiņu pudelīte

27/04/2023

Latvija

Latvija

Fantastiska pudelīte!

Šī pudelīte ir vienkārši perfekta! Lai arī kā mazais viņu kratītu un mētātu, neviena pilīte neizpil ārā! Tas bija tieši tas, ko sen jau meklējām!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY906 Zīdaiņu pudelīte

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY906 Zīdaiņu pudelīte

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