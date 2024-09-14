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1 pudelīte
240 ml
Vidējas plūsmas knupis
3-6 mēneši
Natural Response knupītis pielāgojas mazuļa dabiskajam barošanas ritmam, nodrošinot, ka ir viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti. Knupītim ir unikāla atvere, kas atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Līdz ar to, kad mazulis ietur pauzi, lai norītu un elpotu, arī piena padeve tiek apturēta.
Plašais, mīkstais un elastīgais knupis ir paredzēts, lai imitētu krūts formu un sajūtu, palīdzot mazulim ērti ieķerties un ēst.
Pretkoliku vārsts ir veidots tā, lai neļautu gaisam ēšanas laikā iekļūt mazuļa vēderā un samazinātu kolikas un diskomfortu.
4.9
no 5
277
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Tipsu
14/09/2024
Eesti
Lutipudel
Sai proovitud uut lutipudelit ja beebi võttis ilusasti omaks. Beebi on küll rinnalaps, aga vahepeal kasutame pudelit ja sellega on piimavool täpselt selline, et ei sega imetamist.
Plusi
Loomulik piimavool
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY933/01 Klaasist lutipudel
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY933/01 Klaasist lutipudel
Nikadom
26/11/2025
Polska
Polecam
Najlepsza! Wygodna, zdrowa, szybko się nagrzewa i trzyma ciepło
Plusi
Szybko się nagrzewa
Mīnusi
Ciężko domyc brzegi wewnętrzne
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt
embodnar
03/03/2025
Polska
Akcijas daļa
Najlepsza z najlepszych butelek!
Szklana butelka to coś pięknego i bardzo potrzebnego. Butelka nie przechodzi żadnym zapachem, nie odbarwia się, jest po prostu rewelacyjna!
Plusi
jakość, trwałość
Mīnusi
brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011