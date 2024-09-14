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  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu

Philips Avent Natural ResponseStikla zīdaiņu pudelīte

SCY933/01

4.9
| (277) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
Dabiskās reakcijas knupis atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Mazuļi var dzert, norīt un elpot, izmantojot savu dabisko ritmu, kā pie krūts. Līdz ar to ir viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti.
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Knupis, kas darbojas kā krūts

Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu

  • 1 pudelīte

  • 240 ml

  • Vidējas plūsmas knupis

  • 3-6 mēneši

Knupis atbrīvo pienu, kad mazulis aktīvi dzer

Knupis atbrīvo pienu, kad mazulis aktīvi dzer

Natural Response knupītis pielāgojas mazuļa dabiskajam barošanas ritmam, nodrošinot, ka ir viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti. Knupītim ir unikāla atvere, kas atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Līdz ar to, kad mazulis ietur pauzi, lai norītu un elpotu, arī piena padeve tiek apturēta.

Dabisks satvēriens ar krūts formas knupi

Dabisks satvēriens ar krūts formas knupi

Plašais, mīkstais un elastīgais knupis ir paredzēts, lai imitētu krūts formu un sajūtu, palīdzot mazulim ērti ieķerties un ēst.

Veidots, lai samazinātu kolikas un diskomfortu

Veidots, lai samazinātu kolikas un diskomfortu

Pretkoliku vārsts ir veidots tā, lai neļautu gaisam ēšanas laikā iekļūt mazuļa vēderā un samazinātu kolikas un diskomfortu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

277

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

14/09/2024

Eesti

Eesti

Lutipudel

Sai proovitud uut lutipudelit ja beebi võttis ilusasti omaks. Beebi on küll rinnalaps, aga vahepeal kasutame pudelit ja sellega on piimavool täpselt selline, et ei sega imetamist.

Plusi

Loomulik piimavool

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY933/01 Klaasist lutipudel

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY933/01 Klaasist lutipudel

26/11/2025

Polska

Polska

Polecam

Najlepsza! Wygodna, zdrowa, szybko się nagrzewa i trzyma ciepło

Plusi

Szybko się nagrzewa

Mīnusi

Ciężko domyc brzegi wewnętrzne

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt

03/03/2025

Polska

Polska

Najlepsza z najlepszych butelek!

Szklana butelka to coś pięknego i bardzo potrzebnego. Butelka nie przechodzi żadnym zapachem, nie odbarwia się, jest po prostu rewelacyjna!

Plusi

jakość, trwałość

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt

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