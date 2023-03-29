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2 gab.
Vidēja plūsma
1 m+
Natural Response knupis darbojas atbilstoši jūsu mazuļa dabiskajam barošanas ritmam, nodrošinot, ka ir viegli apvienot zīdīšanu un barošanu ar pudelīti. Knupim ir unikāla atvere, kas atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Līdz ar to, kad mazulis ietur pauzi, lai norītu un ieelpotu, arī piena padeve tiek apturēta.
Plašais, mīkstais un elastīgais knupis ir paredzēts, lai imitētu krūts formu un sajūtu, palīdzot mazulim ērti ieķerties un ēst.
Pretkoliku vārsts ir veidots tā, lai neļautu gaisam ēšanas laikā iekļūt mazuļa vēderā un samazinātu kolikas un diskomfortu.
4.8
no 5
97
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
7katka7
29/03/2023
Latvija
Akcijas daļa
Maiņas knupīšu komplekts
Ir ērti, ka pudelītēm ir pieejamas maiņas knupīšu komplekti. Tas ļauj gan nomainīt novecojošu knupīti pudelēm, gan arī pielāgoties bērna vecumam mainot plūsmas ātrumu, un nav nepieciešams pirkt jauno pudeli, kas turklāt ir diezgan ekoloģiski.
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Roze05
29/03/2023
Latvija
Akcijas daļa
Ļoti kvalitatīva jauna pudele
Jaunā Philips pudelīte ir brīnišķīga, to apgāžot, nav noplūdes, salīdzinoši ar citu firmu pudelēm, mazulis dzer klusi un lēni, līdz ar to mazinājās kolikas un bija saldāks miedziņš! Pasakains dizains, viegli satverams. Barošana ļoti ērta.
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Mammīte4
22/03/2023
Latvija
Akcijas daļa
Loti labi maināmie uzgaļi!
veigli kopjami, ērti nomaināmi, nepil ārā. Loti labi kombinēt ar krūts barošanu!
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Salīdzinot ar iepriekšējo iepakojumu.
Pamatojoties uz knupīšu iepakojumu gada tirdzniecības datiem un aprēķinam izmantojot knupīša plastmasas iepakojuma neto svaru.
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011.