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2 gab.
Ātra plūsma
3 m+
Natural Response knupis darbojas atbilstoši jūsu mazuļa dabiskajam barošanas ritmam, nodrošinot, ka ir viegli apvienot zīdīšanu un barošanu ar pudelīti. Knupim ir unikāla atvere, kas atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Līdz ar to, kad mazulis ietur pauzi, lai norītu un ieelpotu, arī piena padeve tiek apturēta.
Plašais, mīkstais un elastīgais knupis ir paredzēts, lai imitētu krūts formu un sajūtu, palīdzot mazulim ērti ieķerties un ēst.
Pretkoliku vārsts ir veidots tā, lai neļautu gaisam ēšanas laikā iekļūt mazuļa vēderā un samazinātu kolikas un diskomfortu.
5.0
no 5
123
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Magnolija13
15/04/2023
Latvija
Akcijas daļa
ērts lietošanā
ērtāka kopšana, salīdzinot ar iepriekšējiem modeļiem
Plusi
kopšana, ērtāk iztīrīt, mazulis labprātāk ēd ar šo knupīti
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY964 Knupītis
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY964 Knupītis
Sunrise6
31/03/2023
Latvija
Akcijas daļa
Pēc ēšanas bērniņš ir tīrs
Esmu priecīga, ka beidzot ir produkts, kurš atvieglo mazajam ēšanu. Pieniņš vairs netek ar lieku daudzumu mutē. Mazajam nav jāmēģina elpot un norīt lielo piena daudzumu vienlaicīgi. Ēšana ir palikusi mierīgāka un patīkamāka, jo vairs nenorītais piens netek ārā no mutes un nenosmēre visu apkārt.
Plusi
Kontrole piena plūsmu
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Marakuja123
17/09/2025
Lietuva
Akcijas daļa
Geras pirkinys
Žindukas turi unikalią formą, kuri yra labai panaši į motinos spenelį, todėl kūdikiui lengviau pereiti nuo žindymo prie buteliuko. Tai puikus pasirinkimas mamoms, kurios nori išlaikyti natūralų maitinimo ritmą. Gerai reguliuojamas srautas – neleidžia per daug pieno ištekėti, todėl kūdikis valgo ramiai.
Plusi
Natūrali spenelio forma – padeda kūdikiui lengviau pereiti nuo žindymo prie buteliuko. Lengvas naudojimas – kūdikiui patogu čiulpti, neatsiranda problemų dėl srautų.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response „Natural Response“ žindukas žindukas
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Salīdzinot ar iepriekšējo iepakojumu.
Pamatojoties uz knupīšu iepakojumu gada tirdzniecības datiem un aprēķinam izmantojot knupīša plastmasas iepakojuma neto svaru.
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011.