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2 gab.
Ātra plūsma
6 m+
Natural Response knupis darbojas atbilstoši jūsu mazuļa dabiskajam barošanas ritmam, nodrošinot, ka ir viegli apvienot zīdīšanu un barošanu ar pudelīti. Knupim ir unikāla atvere, kas atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Līdz ar to, kad mazulis ietur pauzi, lai norītu un ieelpotu, arī piena padeve tiek apturēta.
Plašais, mīkstais un elastīgais knupis ir paredzēts, lai imitētu krūts formu un sajūtu, palīdzot mazulim ērti ieķerties un ēst.
Pretkoliku vārsts ir veidots tā, lai neļautu gaisam ēšanas laikā iekļūt mazuļa vēderā un samazinātu kolikas un diskomfortu.
5.0
no 5
112
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Luy123
27/04/2023
Latvija
Akcijas daļa
Fantastiski!
Mēs visi esam sajūsmā par šo produktu! Ļoti ērta un viegla lietošana.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY965 Knupītis
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY965 Knupītis
Sandruuu
31/03/2023
Latvija
Akcijas daļa
Brīnišķīgs produkts
Pudeles knupis mīksts, pats nepil (meita, no citām pudelēm atteicās dēļ tā, ka pil)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY965 Knupītis
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY965 Knupītis
Hitrijs007
30/03/2023
Latvija
Akcijas daļa
Brīnošķīga
Metei loti patīk pati pudelīte un knupis spedz pec tās Pudele ir loti stabila ietilpīga un parocīga
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY965 Knupītis
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY965 Knupītis
Salīdzinot ar iepriekšējo iepakojumu.
Pamatojoties uz knupīšu iepakojumu gada tirdzniecības datiem un aprēķinam izmantojot knupīša plastmasas iepakojuma neto svaru.
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011.