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  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu

Philips Avent Natural ResponseKnupītis

SCY965/02

5
| (112) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
Ar Natural Response knupi mazulis pats var kontrolēt savu barošanu: dzert, norīt un brīvi ieelpot, gluži kā zīdīšanas laikā. Unikālais knupja atvērums atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Tāpēc viegli apvienot zīdīšanu un barošanu ar pudelīti.
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Knupis, kas darbojas kā krūts

Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu

  • 2 gab.

  • Ātra plūsma

  • 6 m+

Knupis atbrīvo pienu, kad mazulis aktīvi dzer

Knupis atbrīvo pienu, kad mazulis aktīvi dzer

Natural Response knupis darbojas atbilstoši jūsu mazuļa dabiskajam barošanas ritmam, nodrošinot, ka ir viegli apvienot zīdīšanu un barošanu ar pudelīti. Knupim ir unikāla atvere, kas atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Līdz ar to, kad mazulis ietur pauzi, lai norītu un ieelpotu, arī piena padeve tiek apturēta.

Dabisks satvēriens ar krūts formas knupi

Dabisks satvēriens ar krūts formas knupi

Plašais, mīkstais un elastīgais knupis ir paredzēts, lai imitētu krūts formu un sajūtu, palīdzot mazulim ērti ieķerties un ēst.

Veidots, lai samazinātu kolikas un diskomfortu

Veidots, lai samazinātu kolikas un diskomfortu

Pretkoliku vārsts ir veidots tā, lai neļautu gaisam ēšanas laikā iekļūt mazuļa vēderā un samazinātu kolikas un diskomfortu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

112

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

2
1

27/04/2023

Latvija

Latvija

Fantastiski!

Mēs visi esam sajūsmā par šo produktu! Ļoti ērta un viegla lietošana.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY965 Knupītis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY965 Knupītis

31/03/2023

Latvija

Latvija

Brīnišķīgs produkts

Pudeles knupis mīksts, pats nepil (meita, no citām pudelēm atteicās dēļ tā, ka pil)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY965 Knupītis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY965 Knupītis

30/03/2023

Latvija

Latvija

Brīnošķīga

Metei loti patīk pati pudelīte un knupis spedz pec tās Pudele ir loti stabila ietilpīga un parocīga

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY965 Knupītis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY965 Knupītis

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Atrunas

  1. Salīdzinot ar iepriekšējo iepakojumu.

  2. Pamatojoties uz knupīšu iepakojumu gada tirdzniecības datiem un aprēķinam izmantojot knupīša plastmasas iepakojuma neto svaru.

  3. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011.