30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
SH50/50
MultiPrecision asmeņi
Piemērots noapaļotajiem S5000. sērijas skuvekļiem
Piemērots noapaļotajiem S6000. sērijas skuvekļiem
MultiPrecision asmeņi paceļ un nogriež visus matiņus un atlikušos rugājus — tikai dažos gājienos.
Atbilstošo nomaiņas galviņu apskatiet skuvekļa roktura aizmugurē. Nepieciešama palīdzība? Apmeklējiet philips.com/accessories
1. Atveriet skuvekli, nospiežot atbrīvošanas pogu. 2. Pagrieziet fiksācijas gredzenus pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un noņemiet tos. 3. Izņemiet vecās skuvekļa galviņas un uzmanīgi ievietojiet jaunās; pārbaudiet, vai skuvekļa galviņas ir precīzi ievietotas. 4. Ievietojiet fiksācijas gredzenus atpakaļ un pagrieziet tos pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz nofiksējas. 5. Kad skuvekļa galviņa ir aizvērta pareizi, atskanēs klikšķis.
4.1
no 5
66
Atsauksmes
Janek22
16/12/2021
Polska
Dobre ostrza
Wymieniłem po 2 latach, golarka goli jak nowa - polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
07/11/2021
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Golą
Golą a to przecież najważniejsze, co jakiś czas zamieniam je miejscami, czyszczę i dalej golą.
Plusi
pasują do mojej golarki
Mīnusi
niestety trzeba kupować nowe, rzadko, bo rzadko ale jednak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
ŁukaszEnko
03/03/2018
Polska
8 lat golenia i myślę że to nie koniec ...
Używam golarki Philips 7240xl od 8 LAT!, nie mam jakoś specjalnie twardego zarostu, gole się 2 razy w tygodniu i dopiero teraz muszę wymienić ostrza. Czasami jak miałem niedoładowaną baterię goliłem się z podłączoną ładowarką i myślę że od tego ciągłego zginania uszkodził się przewód. Zaadoptowałem ładowarkę o tym samym napięciu i działa do tej pory. Bateria wiadomo po tych 8 latach straciła pojemność ale nadal wystarcza na 15 min golenia!!.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
Ja pastāv pārstrādes vietas