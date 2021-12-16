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  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu

SH50Rezerves skuvekļa galviņas

SH50/50

4.1
| (66) Atsauksmes
Padariet savu skuvekli kā jaunu
Divu gadu laikā skuvekļa galviņas uz jūsu sejas nogriež 9 miljonus matiņu. Nomainiet skuvekļa galviņas un iegūstiet 100 % sniegumu.
Skatīt visas priekšrocības

Mainiet ik pēc 24 mēnešiem, lai skuveklis būtu kā jauns

Padariet savu skuvekli kā jaunu

  • MultiPrecision asmeņi

  • Piemērots noapaļotajiem S5000. sērijas skuvekļiem

  • Piemērots noapaļotajiem S6000. sērijas skuvekļiem

Ātra un gluda skūšanās

Ātra un gluda skūšanās

MultiPrecision asmeņi paceļ un nogriež visus matiņus un atlikušos rugājus — tikai dažos gājienos.

Noapaļotajiem 5000. un 6000. sērijas skuvekļiem

Noapaļotajiem 5000. un 6000. sērijas skuvekļiem

Atbilstošo nomaiņas galviņu apskatiet skuvekļa roktura aizmugurē. Nepieciešama palīdzība? Apmeklējiet philips.com/accessories

Vienkārši atjaunojiet savu skuvekli

Vienkārši atjaunojiet savu skuvekli

1. Atveriet skuvekli, nospiežot atbrīvošanas pogu. 2. Pagrieziet fiksācijas gredzenus pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un noņemiet tos. 3. Izņemiet vecās skuvekļa galviņas un uzmanīgi ievietojiet jaunās; pārbaudiet, vai skuvekļa galviņas ir precīzi ievietotas. 4. Ievietojiet fiksācijas gredzenus atpakaļ un pagrieziet tos pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz nofiksējas. 5. Kad skuvekļa galviņa ir aizvērta pareizi, atskanēs klikšķis.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.1

no 5

66

Atsauksmes

16/12/2021

Polska

Polska

Dobre ostrza

Wymieniłem po 2 latach, golarka goli jak nowa - polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

07/11/2021

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Golą

Golą a to przecież najważniejsze, co jakiś czas zamieniam je miejscami, czyszczę i dalej golą.

Plusi

pasują do mojej golarki

Mīnusi

niestety trzeba kupować nowe, rzadko, bo rzadko ale jednak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

03/03/2018

Polska

Polska

8 lat golenia i myślę że to nie koniec ...

Używam golarki Philips 7240xl od 8 LAT!, nie mam jakoś specjalnie twardego zarostu, gole się 2 razy w tygodniu i dopiero teraz muszę wymienić ostrza. Czasami jak miałem niedoładowaną baterię goliłem się z podłączoną ładowarką i myślę że od tego ciągłego zginania uszkodził się przewód. Zaadoptowałem ładowarkę o tym samym napięciu i działa do tej pory. Bateria wiadomo po tych 8 latach straciła pojemność ale nadal wystarcza na 15 min golenia!!.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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