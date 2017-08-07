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Izbeigta ražošana
SH70/50
Ražošana pārtraukta
Iegādājieties SH71
SH70 maināmās galviņas ir saderīgas ar Shaver series 7000 (S7xxx) un Star Wars skuvekli SW7700.
Jaunizstrādātie asmeņi viegli nogriež matiņus optimālā griešanas pozīcijā, samazinot kairinājumu, ko izraisa matiņu raušana.
Mūsu elektriskajos skuvekļos iebūvētā dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa un skuvums būtu gludāks.
3.4
no 5
24
Atsauksmes
Wojtek72
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące
KrzysztofG1900
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące
grzechu1000
20/12/2015
Polska
Ten produkt jest doskonały
Jeśli chodzi o opinie to jak człowiek mógł tyle lat żyć bez takiego sprzętu ,polecam super sprawa .
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące