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Visas sērijas

  • SH70 ir aizstāta ar SH71
  • SH70 ir aizstāta ar SH71
  • SH70 ir aizstāta ar SH71
  • SH70 ir aizstāta ar SH71
  • SH70 ir aizstāta ar SH71
  • SH70 ir aizstāta ar SH71
  • SH70 ir aizstāta ar SH71
  • SH70 ir aizstāta ar SH71
  • SH70 ir aizstāta ar SH71
  • SH70 ir aizstāta ar SH71

Izbeigta ražošana

Skuvekļa galviņas

SH70/50

3.4
| (24) Atsauksmes
SH70 ir aizstāta ar SH71
Divu gadu laikā jūsu skuvekļa galviņas nogriež 9 miljonus matiņu uz jūsu sejas. Nomainiet skuvekļa galviņas un atgūstiet 100% veiktspēju. Saderīgas ar 7000. sērijas skuvekli.
Skatīt visas priekšrocības

Lai nodrošinātu labākos rezultātus, ik pēc 2 gadiem mainiet skuvekļa galviņas

SH70 ir aizstāta ar SH71

  • Ražošana pārtraukta

  • Iegādājieties SH71

Shaver series 7000 maināmās galviņas

Shaver series 7000 maināmās galviņas

SH70 maināmās galviņas ir saderīgas ar Shaver series 7000 (S7xxx) un Star Wars skuvekli SW7700.

GentleTrack asmeņi nodrošina gludu, ādu saudzējošu skūšanos

GentleTrack asmeņi nodrošina gludu, ādu saudzējošu skūšanos

Jaunizstrādātie asmeņi viegli nogriež matiņus optimālā griešanas pozīcijā, samazinot kairinājumu, ko izraisa matiņu raušana.

Super Lift & Cut skuveklis patīkami gludam skuvumam

Super Lift & Cut skuveklis patīkami gludam skuvumam

Mūsu elektriskajos skuvekļos iebūvētā dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa un skuvums būtu gludāks.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.4

no 5

24

Atsauksmes

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące

20/12/2015

Polska

Polska

Ten produkt jest doskonały

Jeśli chodzi o opinie to jak człowiek mógł tyle lat żyć bez takiego sprzętu ,polecam super sprawa .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.