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  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu

Izbeigta ražošana

Skuvekļa galviņu bloks

SH70/70

3.4
| (24) Atsauksmes
Padariet savu skuvekli kā jaunu
Divu gadu laikā jūsu skuvekļa galviņas nogriež 9 miljonus matiņu uz jūsu sejas. Nomainiet skuvekļa galviņas un atgūstiet 100 % veiktspēju. Saderīgas ar 7000. sērijas skuvekli un Sensotouch 3D.
Skatīt visas priekšrocības

Lai nodrošinātu labākos rezultātus, ik pēc 2 gadiem mainiet skuvekļa galviņas

Padariet savu skuvekli kā jaunu

  • Ražošana pārtraukta

  • Iegādājieties SH71

Vieglākais veids, kā saglabāt skuvekli labākajā darba kārtībā.

Vieglākais veids, kā saglabāt skuvekli labākajā darba kārtībā.

Uzlabotais risinājums padara Philips skuvekļa apkopi vienkāršāku nekā jebkad iepriekš. Šis jaunais dizains ļauj jums pievienot jaunas skuvekļa galviņas, veicot tikai divas darbības, tas atvieglo arī pilnīgu skuvekļa tīrīšanu un optimizē ikdienas skūšanos.

Nomaiņas atgādinājums

Nomaiņas atgādinājums

1. Izvelciet skuvekļa galviņu. 2. Nomainiet skuvekļa galviņu pret jaunu. 3. Lai atiestatītu skuvekli, nospiediet un turiet iesl./izsl. pogu ilgāk par 5 sekundēm.

Nomainiet skuvekļa galviņas ar divām vienkāršām darbībām

Nomainiet skuvekļa galviņas ar divām vienkāršām darbībām

Jaunākajos Philips skuvekļos ir iebūvēts nomaiņas atgādinājums skuvekļa bloka simbola veidā. Šis simbols iedegsies un norādīs, ka pienācis laiks nomainīt skuvekļa galviņas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.4

no 5

24

Atsauksmes

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące

20/12/2015

Polska

Polska

Ten produkt jest doskonały

Jeśli chodzi o opinie to jak człowiek mógł tyle lat żyć bez takiego sprzętu ,polecam super sprawa .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące

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  1. Salīdzinājumā ar Philips priekšteci