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Izbeigta ražošana
SH70/70
Ražošana pārtraukta
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Uzlabotais risinājums padara Philips skuvekļa apkopi vienkāršāku nekā jebkad iepriekš. Šis jaunais dizains ļauj jums pievienot jaunas skuvekļa galviņas, veicot tikai divas darbības, tas atvieglo arī pilnīgu skuvekļa tīrīšanu un optimizē ikdienas skūšanos.
1. Izvelciet skuvekļa galviņu. 2. Nomainiet skuvekļa galviņu pret jaunu. 3. Lai atiestatītu skuvekli, nospiediet un turiet iesl./izsl. pogu ilgāk par 5 sekundēm.
Jaunākajos Philips skuvekļos ir iebūvēts nomaiņas atgādinājums skuvekļa bloka simbola veidā. Šis simbols iedegsies un norādīs, ka pienācis laiks nomainīt skuvekļa galviņas.
3.4
no 5
24
Atsauksmes
Wojtek72
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące
KrzysztofG1900
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące
grzechu1000
20/12/2015
Polska
Ten produkt jest doskonały
Jeśli chodzi o opinie to jak człowiek mógł tyle lat żyć bez takiego sprzętu ,polecam super sprawa .
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH70/50 Głowice golące
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