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  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu

Izbeigta ražošana

Shaver series 9000Skuvekļa galviņas

SH90/60

5
| (10) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Padariet savu skuvekli kā jaunu
Divu gadu laikā jūsu skuvekļa galviņas nogriež 9 miljonus matiņu uz jūsu sejas. Nomainiet skuvekļa galviņas un atgūstiet 100% veiktspēju. Saderīgas ar 9000. sērijas skuvekli.
Skatīt visas priekšrocības

Lai nodrošinātu labākos rezultātus, ik pēc 2 gadiem mainiet skuvekļa galviņas

Padariet savu skuvekli kā jaunu

  • V-Track Precision PRO asmeņi

  • Piemēroti S9000 (S9xxx)

  • Piemērots Star Wars skuveklim SW97xx

  • Piemērots Star Wars skuveklim SW67xx

Shaver series 9000 maināmās galviņas

Shaver series 9000 maināmās galviņas

SH90 maināmās galviņas ir saderīgas ar Shaver series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars skuvekli SW9700 un SW6700.

Mūsu labākā skūšanas sistēma 1-3 dienu bārdai

Mūsu labākā skūšanas sistēma 1-3 dienu bārdai

Ideāls gluds skuvums. V-Track Precision PRO asmeņi saudzīgi pozicionē katru matiņu labākajā griešanas pozīcijā, no 1 līdz 3 dienu bārdai, un pat plakaniem un atšķirīga garuma matiņiem. Griež par 30% īsāk* ar mazāku kustību skaitu, lai āda būtu lieliskā stāvoklī.

Nomainiet skuvekļa galviņas ar divām vienkāršām darbībām

Nomainiet skuvekļa galviņas ar divām vienkāršām darbībām

Jaunākajos Philips skuvekļos ir iebūvēts nomaiņas atgādinājums skuvekļa bloka simbola veidā. Šis simbols iedegsies un norādīs, ka pienācis laiks nomainīt skuvekļa galviņas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

10

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

01/02/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

głowice działają bez zastrzeżeń

głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie

Plusi

łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH90/70 Głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH90/70 Głowice golące

27/01/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Produkt bardzo dobrry

Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.

Plusi

Oryginał bardzo dobrej jakości

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH90/70 Głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH90/70 Głowice golące

04/07/2019

Україна

Україна

Все чудово

Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

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