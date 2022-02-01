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V-Track Precision PRO asmeņi
Piemēroti S9000 (S9xxx)
Piemērots Star Wars skuveklim SW97xx
Piemērots Star Wars skuveklim SW67xx
SH90 maināmās galviņas ir saderīgas ar Shaver series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars skuvekli SW9700 un SW6700.
Ideāls gluds skuvums. V-Track Precision PRO asmeņi saudzīgi pozicionē katru matiņu labākajā griešanas pozīcijā, no 1 līdz 3 dienu bārdai, un pat plakaniem un atšķirīga garuma matiņiem. Griež par 30% īsāk* ar mazāku kustību skaitu, lai āda būtu lieliskā stāvoklī.
Jaunākajos Philips skuvekļos ir iebūvēts nomaiņas atgādinājums skuvekļa bloka simbola veidā. Šis simbols iedegsies un norādīs, ka pienācis laiks nomainīt skuvekļa galviņas.
5.0
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Bodzioc
01/02/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
głowice działają bez zastrzeżeń
głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie
Plusi
łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH90/70 Głowice golące
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH90/70 Głowice golące
Zbyszek Pasiewicz
27/01/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Produkt bardzo dobrry
Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.
Plusi
Oryginał bardzo dobrej jakości
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH90/70 Głowice golące
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH90/70 Głowice golące
Raul1984
04/07/2019
Україна
Все чудово
Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Salīdzinājumā ar Philips priekšteci