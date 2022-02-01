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  • SH90 ir aizstāta ar SH91
  • SH90 ir aizstāta ar SH91
  • SH90 ir aizstāta ar SH91
  • SH90 ir aizstāta ar SH91
  • SH90 ir aizstāta ar SH91
  • SH90 ir aizstāta ar SH91
  • SH90 ir aizstāta ar SH91
  • SH90 ir aizstāta ar SH91

Izbeigta ražošana

Skuvekļa galviņas

SH90/70

5
| (10) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
SH90 ir aizstāta ar SH91
Divu gadu laikā jūsu skuvekļa galviņas nogriež 9 miljonus matiņu uz jūsu sejas. Nomainiet skuvekļa galviņas un atgūstiet 100% veiktspēju. Saderīgas ar 9000. sērijas skuvekli.
Skatīt visas priekšrocības

Lai nodrošinātu labākos rezultātus, ik pēc 2 gadiem mainiet skuvekļa galviņas

SH90 ir aizstāta ar SH91

  • Ražošana pārtraukta

  • Iegādājieties SH91

Vieglākais veids, kā saglabāt skuvekli labākajā darba kārtībā.

Vieglākais veids, kā saglabāt skuvekli labākajā darba kārtībā.

Uzlabotais risinājums padara Philips skuvekļa apkopi vienkāršāku nekā jebkad iepriekš. Šis jaunais dizains ļauj jums pievienot jaunas skuvekļa galviņas, veicot tikai divas darbības, tas atvieglo arī pilnīgu skuvekļa tīrīšanu un optimizē ikdienas skūšanos.

Nomainiet skuvekļa galviņas ar divām vienkāršām darbībām

Nomainiet skuvekļa galviņas ar divām vienkāršām darbībām

Jaunākajos Philips skuvekļos ir iebūvēts nomaiņas atgādinājums skuvekļa bloka simbola veidā. Šis simbols iedegsies un norādīs, ka pienācis laiks nomainīt skuvekļa galviņas.

Viegli maināmas galviņas

Viegli maināmas galviņas

1. Izvelciet skuvekļa galviņas turētāju. 2. Nomainiet skuvekļa galviņas ar jaunām. 3. Uzlieciet atpakaļ skuvekļa galviņas turētāju. 4. Lai atiestatītu skuvekli, nospiediet un turiet iesl./izsl. pogu ilgāk par 5 sekundēm.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

10

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

01/02/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

głowice działają bez zastrzeżeń

głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie

Plusi

łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH90/70 Głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH90/70 Głowice golące

27/01/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Produkt bardzo dobrry

Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.

Plusi

Oryginał bardzo dobrej jakości

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH90/70 Głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH90/70 Głowice golące

04/07/2019

Україна

Україна

Все чудово

Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar Philips priekšteci