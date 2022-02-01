30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Ražošana pārtraukta
Iegādājieties SH91
Uzlabotais risinājums padara Philips skuvekļa apkopi vienkāršāku nekā jebkad iepriekš. Šis jaunais dizains ļauj jums pievienot jaunas skuvekļa galviņas, veicot tikai divas darbības, tas atvieglo arī pilnīgu skuvekļa tīrīšanu un optimizē ikdienas skūšanos.
Jaunākajos Philips skuvekļos ir iebūvēts nomaiņas atgādinājums skuvekļa bloka simbola veidā. Šis simbols iedegsies un norādīs, ka pienācis laiks nomainīt skuvekļa galviņas.
1. Izvelciet skuvekļa galviņas turētāju. 2. Nomainiet skuvekļa galviņas ar jaunām. 3. Uzlieciet atpakaļ skuvekļa galviņas turētāju. 4. Lai atiestatītu skuvekli, nospiediet un turiet iesl./izsl. pogu ilgāk par 5 sekundēm.
5.0
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Bodzioc
01/02/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
głowice działają bez zastrzeżeń
głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie
Plusi
łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH90/70 Głowice golące
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH90/70 Głowice golące
Zbyszek Pasiewicz
27/01/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Produkt bardzo dobrry
Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.
Plusi
Oryginał bardzo dobrej jakości
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH90/70 Głowice golące
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH90/70 Głowice golące
Raul1984
04/07/2019
Україна
Все чудово
Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Salīdzinājumā ar Philips priekšteci