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Piemēroti SP981X, SP982X un SP986X
SH98 maiņas skuvekļa galviņas ir saderīgas ar visiem skuvekļiem S9000 Prestige ar noapaļotas formas galvām (SP981X, SP982X un SP986X). Tās nav saderīgas ar leņķveida skuvekļiem S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X un SP988X), kuriem to vietā tiek izmantotas jaunākās galviņas SH91. SH91 maiņas galviņas ir saderīgas ar visiem skuvekļiem S9000 Prestige, leņķveida un noapaļotas formas galviņām.
1. Noņemiet skuvekļa bloka augšējo plātni. 2. Nomainiet pret jaunu skuvekļa galviņas ietvara risinājumu. 3. Lai atiestatītu skuvekli, nospiediet un turiet iesl./izsl. pogu ilgāk par 5 sekundēm.
Uzlabotais risinājums padara Philips skuvekļa apkopi vienkāršāku nekā jebkad iepriekš. Šis jaunais dizains ļauj jums pievienot jaunas skuvekļa galviņas, veicot tikai divas darbības, tas atvieglo arī pilnīgu skuvekļa tīrīšanu un optimizē ikdienas skūšanos.
4.3
no 5
11
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Marlock
15/01/2021
Polska
Perfekcyjne ostrza!
Perfekcyjne ostrza, łączą to co najlepsze z serii sh70 i sh90 czyli: mikro granulki dla lepszego poślizgu i ruchome osłony ostrzy do lepszego dopasowania do twarzy i szyi. Przez inną budowę osłon(otworów) ostrza jeszcze łatwiej golą długi zarost - nawet ten 7 dniowy idzie bez problemu! Żeby nie było idealnie to ciężej się czyści niż sh90 i sh70 :) Polecam wszystkim posiadaczom maszynek Philips serii 9000, 7000 bo są kompatybilne
Plusi
Powłoka dla lepszego poślizgu, ruchome osłony ostrzy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące
23/12/2019
Polska
Philips darbinieks
idealne w podruzy ;) USB tool
[Employee of philipsglobal] Prawie idealne urzadzenie .. trymetr jest za ostry .. mozna sie zaciac .. wymaga dopracowania !! ;)
Plusi
USB :P
Mīnusi
trymetr ... sami sie temu przyjrzyjcie .. jestescie za inteligentni zeby wam to muwic :) :) :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące
Липа
12/04/2019
Україна
Отличное бритьё с гелем
Бритва отлично бреет с гелем ( влажное бритьё) Раньше брился станками самыми дорогими, но выбриваемость данной электробритвой намного лучше. Просто идеально
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки