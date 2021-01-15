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Izbeigta ražošana

Shaver S9000 PrestigeSkuvekļa galviņas

SH98/70

4.3
| (11) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu
Padariet savu skuvekli kā jaunu
Divu gadu laikā jūsu skuvekļa galviņas nogriež 9 miljonus matiņu uz jūsu sejas. Nomainiet skuvekļa galviņas un atgūstiet 100 % veiktspēju. Saderīgas ar 9000. sērijas Prestige skuvekli.
Skatīt visas priekšrocības

Lai nodrošinātu labākos rezultātus, ik pēc 2 gadiem mainiet skuvekļa galviņas

Padariet savu skuvekli kā jaunu

  • NanoTech precīzie asmeņi

  • Piemēroti SP981X, SP982X un SP986X

Nomaināmas skuvekļa galviņas S9000 Prestige skuveklim

Nomaināmas skuvekļa galviņas S9000 Prestige skuveklim

SH98 maiņas skuvekļa galviņas ir saderīgas ar visiem skuvekļiem S9000 Prestige ar noapaļotas formas galvām (SP981X, SP982X un SP986X). Tās nav saderīgas ar leņķveida skuvekļiem S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X un SP988X), kuriem to vietā tiek izmantotas jaunākās galviņas SH91. SH91 maiņas galviņas ir saderīgas ar visiem skuvekļiem S9000 Prestige, leņķveida un noapaļotas formas galviņām.

Vienkārša maiņa

Vienkārša maiņa

1. Noņemiet skuvekļa bloka augšējo plātni. 2. Nomainiet pret jaunu skuvekļa galviņas ietvara risinājumu. 3. Lai atiestatītu skuvekli, nospiediet un turiet iesl./izsl. pogu ilgāk par 5 sekundēm.

Vieglākais veids, kā saglabāt skuvekli labākajā darba kārtībā.

Vieglākais veids, kā saglabāt skuvekli labākajā darba kārtībā.

Uzlabotais risinājums padara Philips skuvekļa apkopi vienkāršāku nekā jebkad iepriekš. Šis jaunais dizains ļauj jums pievienot jaunas skuvekļa galviņas, veicot tikai divas darbības, tas atvieglo arī pilnīgu skuvekļa tīrīšanu un optimizē ikdienas skūšanos.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

11

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

4
3
2

15/01/2021

Polska

Polska

Perfekcyjne ostrza!

Perfekcyjne ostrza, łączą to co najlepsze z serii sh70 i sh90 czyli: mikro granulki dla lepszego poślizgu i ruchome osłony ostrzy do lepszego dopasowania do twarzy i szyi. Przez inną budowę osłon(otworów) ostrza jeszcze łatwiej golą długi zarost - nawet ten 7 dniowy idzie bez problemu! Żeby nie było idealnie to ciężej się czyści niż sh90 i sh70 :) Polecam wszystkim posiadaczom maszynek Philips serii 9000, 7000 bo są kompatybilne

Plusi

Powłoka dla lepszego poślizgu, ruchome osłony ostrzy

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące

23/12/2019

Polska

Polska

Philips darbinieks

idealne w podruzy ;) USB tool

[Employee of philipsglobal] Prawie idealne urzadzenie .. trymetr jest za ostry .. mozna sie zaciac .. wymaga dopracowania !! ;)

Plusi

USB :P

Mīnusi

trymetr ... sami sie temu przyjrzyjcie .. jestescie za inteligentni zeby wam to muwic :) :) :)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące

12/04/2019

Україна

Україна

Отличное бритьё с гелем

Бритва отлично бреет с гелем ( влажное бритьё) Раньше брился станками самыми дорогими, но выбриваемость данной электробритвой намного лучше. Просто идеально

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.