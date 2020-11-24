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Izbeigta ražošana

BASS+Bezvadu uz ausīm valkājamas austiņas ar mikrofonu

SHB3075WT/00

4.4

| (30) Atsauksmes | 82% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Sarkans
Sarkans
Zila
Zila

Izjūti! BASS+

Philips BASS+ austiņas nodrošina piesātinātus basus plānā, kompaktā dizainā. Glīts izskats, lieliska skaņa un izcila vērtība. Bezvadu Bluetooth austiņas tiem, kas vēlas bez papildu aprīkojuma baudīt izteiksmīgākus basus.

Skatīt visas priekšrocības

Izjūti! BASS+

  • 32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Mīksts ausu polsterējums

  • Kompakti salokāmas

Lieliska skaņas izolācija labākai klausīšanās pieredzei

Lieliska skaņas izolācija labākai klausīšanās pieredzei

Ar slēgto akustisko konstrukciju BASS+ austiņas aiztur apkārtējo troksni, uzlabojot skaņas izolāciju un klausīšanās pieredzi.

32 mm skaļruņi

32 mm skaļruņi

BASS+ austiņas ar 32 mm skaļruņiem, kas rada piesātinātus, saviļņojošus basus.

Mīksti ausu polsterējumi nodrošina ilgstošu valkāšanas komfortu

Mīksti ausu polsterējumi nodrošina ilgstošu valkāšanas komfortu

Mīksti, gaisu caurlaidīgi ausu polsteri nodrošina nemainīgu komfortu ilgstošas lietošanas laikā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

30

Atsauksmes

82%

ieteica šo produktu

1

24/11/2020

Polska

Polska

Moje najlepsze słuchawki

Słuchawki wybrałam ze względu na piękny, rzadko spotykany kolor, bardzo dobry bass i cenę. W swojej kategorii cenowej miał najlepsze parametry i to po testach się sprawdziło. Użytkuję intensywnie już 2 lata, często ćwiczę w tych słuchawkach i nie dbam o prawidłowe przechowywanie, a materiał na słuchawkach wygląda jak nowy ze sklepu. Moje poprzednie słuchawki słuchawki Sony po roku się złuszczyły. Tak więc jakość wykonania jest bardzo na plus, moje kolejne słuchawki też będą z Philipsa.

Plusi

Świetny bass, porządne wykonanie, wygoda użytkowania

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

Izmantošanas datums 2018-11-24

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

Izmantošanas datums 2018-11-24

24/11/2020

Polska

Polska

Philips darbinieks

Polecam

[Employee of philipsglobal] Długo działają na jednym ładowaniu nawet przy głośnym słuchaniu. Opcja z mikrofonem strzał w 10. Wyjątkowo miłe brzmienia a bass zachwyci każdego. polecam

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

22/11/2020

Polska

Polska

BASS+

Słuchawki super. Bezproblemowe łączenie przez bluetooth. Bass, dźwięk, i pozostałe parametry bardzo dobre. Bateria trzyma długo. Polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

Izmantošanas datums 2019-10-22

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

Izmantošanas datums 2019-10-22

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
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