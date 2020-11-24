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  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
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Izbeigta ražošana

Bezvadu uz ausīm valkājamas austiņas ar mikrofonu

SHB3075BK/00

4.4
| (30) Atsauksmes | 82% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Sarkans
Sarkans
Zila
Zila
Izjūti! BASS+
Philips BASS+ austiņas nodrošina piesātinātus basus plānā, kompaktā dizainā. Glīts izskats, lieliska skaņa un izcila vērtība. Bezvadu Bluetooth austiņas tiem, kas vēlas bez papildu aprīkojuma baudīt izteiksmīgākus basus.
Skatīt visas priekšrocības

Izjūti! BASS+

  • 32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Mīksts ausu polsterējums

  • Kompakti salokāmas

Ar atkārtoti uzlādējamu akumulatoru atskaņošanas laiks ir līdz 12 stundām

Ar atkārtoti uzlādējamu akumulatoru atskaņošanas laiks ir līdz 12 stundām

Ar 12 stundu atskaņošanas laiku jūs varat klausīties mūziku visu dienu.

32 mm skaļruņi

32 mm skaļruņi

BASS+ austiņas ar 32 mm skaļruņiem, kas rada piesātinātus, saviļņojošus basus.

Regulējami ausu spilventiņi un galvas stīpa optimālam komfortam

Regulējami ausu spilventiņi un galvas stīpa optimālam komfortam

BASS+ austiņas ir aprīkotas ar kustīgiem ausu spilventiņiem un regulējamu galvas stīpu, lai lieliski derētu ikvienam lietotājam.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.4

no 5

30

Atsauksmes

82%

ieteica šo produktu

1

24/11/2020

Polska

Polska

Moje najlepsze słuchawki

Słuchawki wybrałam ze względu na piękny, rzadko spotykany kolor, bardzo dobry bass i cenę. W swojej kategorii cenowej miał najlepsze parametry i to po testach się sprawdziło. Użytkuję intensywnie już 2 lata, często ćwiczę w tych słuchawkach i nie dbam o prawidłowe przechowywanie, a materiał na słuchawkach wygląda jak nowy ze sklepu. Moje poprzednie słuchawki słuchawki Sony po roku się złuszczyły. Tak więc jakość wykonania jest bardzo na plus, moje kolejne słuchawki też będą z Philipsa.

Plusi

Świetny bass, porządne wykonanie, wygoda użytkowania

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

24/11/2020

Polska

Polska

Philips darbinieks

Polecam

[Employee of philipsglobal] Długo działają na jednym ładowaniu nawet przy głośnym słuchaniu. Opcja z mikrofonem strzał w 10. Wyjątkowo miłe brzmienia a bass zachwyci każdego. polecam

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

22/11/2020

Polska

Polska

BASS+

Słuchawki super. Bezproblemowe łączenie przez bluetooth. Bass, dźwięk, i pozostałe parametry bardzo dobre. Bateria trzyma długo. Polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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