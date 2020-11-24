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Izbeigta ražošana
SHB3075BK/00
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Kompakti salokāmas
Ar 12 stundu atskaņošanas laiku jūs varat klausīties mūziku visu dienu.
BASS+ austiņas ar 32 mm skaļruņiem, kas rada piesātinātus, saviļņojošus basus.
BASS+ austiņas ir aprīkotas ar kustīgiem ausu spilventiņiem un regulējamu galvas stīpu, lai lieliski derētu ikvienam lietotājam.
4.4
no 5
30
Atsauksmes
82%
ieteica šo produktu
Magda95
24/11/2020
Polska
Moje najlepsze słuchawki
Słuchawki wybrałam ze względu na piękny, rzadko spotykany kolor, bardzo dobry bass i cenę. W swojej kategorii cenowej miał najlepsze parametry i to po testach się sprawdziło. Użytkuję intensywnie już 2 lata, często ćwiczę w tych słuchawkach i nie dbam o prawidłowe przechowywanie, a materiał na słuchawkach wygląda jak nowy ze sklepu. Moje poprzednie słuchawki słuchawki Sony po roku się złuszczyły. Tak więc jakość wykonania jest bardzo na plus, moje kolejne słuchawki też będą z Philipsa.
Plusi
Świetny bass, porządne wykonanie, wygoda użytkowania
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Michał38
24/11/2020
Polska
Philips darbinieks
Polecam
[Employee of philipsglobal] Długo działają na jednym ładowaniu nawet przy głośnym słuchaniu. Opcja z mikrofonem strzał w 10. Wyjątkowo miłe brzmienia a bass zachwyci każdego. polecam
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
N-MATI
22/11/2020
Polska
BASS+
Słuchawki super. Bezproblemowe łączenie przez bluetooth. Bass, dźwięk, i pozostałe parametry bardzo dobre. Bateria trzyma długo. Polecam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
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