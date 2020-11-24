Chyba najlepsze bezprzewodowe słuchawki z niskimi zakresami częstotliwości w tej cenie. W odróżnieniu od zdecydowanej większości oferowanych słuchawek, te mają zakres już od 9Hz. Przez to brzmienie muzyki jest pełniejsze o głębokie basy. Te słuchawki w pełni spełniają moje oczekiwania jeśli chodzi o dźwięk, a jestem dosyć wymagający. Mikrofon też ładnie zbiera dźwięki, bez większych zakłóceń. Przyczepię się tylko do sterowania, bo zajęło mi chwilę przyzwyczajenie do operowania funkcjami, a także kabłąki są nieco ciasne jak na moją głowę, ale to indywidualna sprawa. Można oczywiście wydać wiele więcej PLN i kupić nieco lepszy sprzęt, ale w tej cenie, moim zdaniem nie ma konkurencji.