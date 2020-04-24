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  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.

Izbeigta ražošana

Bezvadu Bluetooth® austiņas

SHB4205WT/00

4.5
| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
Brīvība un vieglums. Bez ierobežojošiem vadiem. Philips Flite Hyprlite bezvadu austiņas ar kakla stīpu ir tik plānas un vieglas, ka ausīs gandrīz nav jūtamas.
Skatīt visas priekšrocības

Austiņas, kas pārvar gravitāti

Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.

  • 12,2 mm skaļruņi/atvērtas konstrukcijas

  • Ausīs ievietojamas

Metāliski spīdīgi akcenti

Metāliski spīdīgi akcenti

Ikonisks dizains ar mūsdienīgiem spīdīgiem akcentiem.

Tālvadība brīvroku zvaniem un mūzikai

Tālvadība brīvroku zvaniem un mūzikai

Ērta tālvadība sniedz iespēju atskaņot/pauzēt ierakstus un atbildēt uz zvaniem, vienkārši nospiežot pogu.

Basa kanāls piesātinātiem basiem

Basa kanāls piesātinātiem basiem

Inovatīvi basa kanāli palielina gaisa plūsmu, radot dziļus, piesātinātus basus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Są naprawdę super

Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/05/2019

Polska

Polska

Super sprzęt

Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

05/03/2019

Polska

Polska

Wspaniałe słuchawki!

Naprwdę przetestowałem mnóstwo słuchawek....PHILIPS SHB4205WT/00 są wspaniałe---GRARJĄ SUPER 10/10 WYGLĄD 10/10 a jeśli bateria będzie "trzymała"coś w okolicach , deklarowanych siedmiu godzin...........to kupie sobie jeszcze 3 sztuki :>

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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