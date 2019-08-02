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Izbeigta ražošana
SHB4385BK/00
8,2 mm skaļruņi/slēgta konstr.
Ausīs ievietojamas
6 + 6 h atskaņošanas laiks
Droša lietošana
Silikona austiņu uzgaļiem ir 3 izmēri labākai, pielāgotai valkāšanai
Ar 6 stundu atskaņošanas laiku jums pietiks jaudas ilgstošai mūzikas baudīšanai. Pievienošana pie uzlādes futrāļa nodrošina vēl 6 stundas atskaņošanas laika.
BASS+ austiņas ar 8,2 mm skaļruņiem, kas rada piesātinātus, saviļņojošus basus.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Izka552
02/08/2019
Polska
Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji
Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Darek87
22/07/2019
Polska
Najlepsze True wirless
Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
David95
07/08/2018
România
Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț
Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
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