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  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+

Izbeigta ražošana

Bezvadu Bluetooth® austiņas

SHB4385BK/00

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izjūti! BASS+
Philips BASS+ True Wireless austiņas atskaņo spēcīgus, piesātinātus basus un sniedz pilnīgu brīvību. Baudiet neierobežotu bezvadu brīvību ar stabiliem savienojumiem un īpaši ilgu bateriju kalpošanas laiku, kā arī kompaktu uzlādes futrāli. Stabila konstrukcija drošai valkāšanai.
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Izjūti! BASS+

  • 8,2 mm skaļruņi/slēgta konstr.

  • Ausīs ievietojamas

  • 6 + 6 h atskaņošanas laiks

  • Droša lietošana

3 uzgaļu izmēri pielāgotai valkāšanai

3 uzgaļu izmēri pielāgotai valkāšanai

Silikona austiņu uzgaļiem ir 3 izmēri labākai, pielāgotai valkāšanai

Ar uzlādējamu bateriju atskaņošanas laiks ir līdz 6 stundām

Ar uzlādējamu bateriju atskaņošanas laiks ir līdz 6 stundām

Ar 6 stundu atskaņošanas laiku jums pietiks jaudas ilgstošai mūzikas baudīšanai. Pievienošana pie uzlādes futrāļa nodrošina vēl 6 stundas atskaņošanas laika.

8,2 mm skaļruņi

8,2 mm skaļruņi

BASS+ austiņas ar 8,2 mm skaļruņiem, kas rada piesātinātus, saviļņojošus basus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

02/08/2019

Polska

Polska

Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji

Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

22/07/2019

Polska

Polska

Najlepsze True wirless

Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

07/08/2018

România

România

Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț

Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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