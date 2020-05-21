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SHB4405BK/00
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Kompakti salokāmas
Jaudīgi 32 mm sasvērti skaļruņi nodrošina dzidru skaņu un dziļu, piesātinātu basu.
Ērta tālvadība sniedz iespēju atskaņot/pauzēt ierakstus un atbildēt uz zvaniem, vienkārši nospiežot pogu.
Mīksti ausu polsterējumi un sasvērti skaļruņi ilgstošam valkāšanas komfortam.
5.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
tom4lbrecht
21/05/2020
Česká republika
Designová kompaktní sluchátka
Sluchátka jsem si primárně kupoval do práce k počítači, protože pecková sluchátka jsou mi po delší době nepříjemná. Tyto mě přesvědčili svojí lehkostí, designem a bezdrátovým připojením, což je velmi praktické. Díky tom u jsem je začal používat i se svým telefonem, který už nedisponuje 3,5 mm jackem. Překvapily mne svojí dlouhou výdrží na jedno nabití i poměrně slušným dosahem. Ačkoli působí křehce, vydrží i docela nešetrné zacházení a jsou skládací, takže při cestování rozhodně výhoda. Zvuk je poměrně vyvážený, basy by mohly být výraznější, ale hrají dobře na celém frekvenčním spektru. Drobnou nevýhodou je, že při vyšší hlasitosti je zvuk hodně slyšet do prostoru. Dobrý poměr cena/výkon!
Plusi
Design, váha, vyvážený zvuk, vestavěný mikrofon
Mīnusi
Zvuk ze sluchátek je v okolí poměrně slyšet
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
dorustory
28/12/2017
România
Excelente
Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
bogdan1973
12/05/2017
România
Verificēts pircējs
surprinzatoare
casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
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