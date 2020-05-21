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  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.

Izbeigta ražošana

FliteBezvadu Bluetooth® austiņas

SHB4405WT/00

5
| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
Philips Flite Ultrlite bezvadu austiņas ir neticami vieglas, tomēr pārsteidzoši jaudīgas. Tām nav vadu, kas varētu jūs ierobežot, un tās ir plānas un kompaktas, ar plakanu, salokāmu konstrukciju, tāpēc tās ir ideāli piemērotas pastāvīgai nēsāšanai jebkurā vietā.
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Austiņas, kas pārvar gravitāti

Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.

  • 32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Mīksts ausu polsterējums

  • Kompakti salokāmas

Jaudīgi 32 mm skaļruņi dzidram skanējumam

Jaudīgi 32 mm skaļruņi dzidram skanējumam

Jaudīgi 32 mm sasvērti skaļruņi nodrošina dzidru skaņu un dziļu, piesātinātu basu.

Tālvadība brīvroku zvaniem un mūzikai

Tālvadība brīvroku zvaniem un mūzikai

Ērta tālvadība sniedz iespēju atskaņot/pauzēt ierakstus un atbildēt uz zvaniem, vienkārši nospiežot pogu.

Mīksti ausu polsterējumi nodrošina ilgstošu valkāšanas komfortu

Mīksti ausu polsterējumi nodrošina ilgstošu valkāšanas komfortu

Mīksti ausu polsterējumi un sasvērti skaļruņi ilgstošam valkāšanas komfortam.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

21/05/2020

Česká republika

Česká republika

Designová kompaktní sluchátka

Sluchátka jsem si primárně kupoval do práce k počítači, protože pecková sluchátka jsou mi po delší době nepříjemná. Tyto mě přesvědčili svojí lehkostí, designem a bezdrátovým připojením, což je velmi praktické. Díky tom u jsem je začal používat i se svým telefonem, který už nedisponuje 3,5 mm jackem. Překvapily mne svojí dlouhou výdrží na jedno nabití i poměrně slušným dosahem. Ačkoli působí křehce, vydrží i docela nešetrné zacházení a jsou skládací, takže při cestování rozhodně výhoda. Zvuk je poměrně vyvážený, basy by mohly být výraznější, ale hrají dobře na celém frekvenčním spektru. Drobnou nevýhodou je, že při vyšší hlasitosti je zvuk hodně slyšet do prostoru. Dobrý poměr cena/výkon!

Plusi

Design, váha, vyvážený zvuk, vestavěný mikrofon

Mīnusi

Zvuk ze sluchátek je v okolí poměrně slyšet

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

28/12/2017

România

România

Excelente

Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

12/05/2017

România

România

Verificēts pircējs

surprinzatoare

casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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