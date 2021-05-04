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Izbeigta ražošana

Bezvadu Bluetooth® austiņas

SHB4805DC/00

3

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.

Atklājiet brīvību, ko sniedz vieglas austiņas bez apgrūtinošiem vadiem. Philips Flite Everlite bezvadu austiņās stils ir apvienots ar ikdienišķu vienkāršību. Kompaktas un īpaši vieglas, ar skaidru skaņu valkāšanai visas dienas garumā.

Skatīt visas priekšrocības

Austiņas, kas pārvar gravitāti

Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.

  • 32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Mīksts ausu polsterējums

  • Kompakti salokāmas

Tālvadība brīvroku zvaniem un mūzikai

Tālvadība brīvroku zvaniem un mūzikai

Ērta tālvadība sniedz iespēju atskaņot/pauzēt ierakstus un atbildēt uz zvaniem, vienkārši nospiežot pogu.

Piecu minūšu ātrās uzlādes tehnoloģija

Piecu minūšu ātrās uzlādes tehnoloģija

Ātrās uzlādes tehnoloģija īsā brīdī nodrošina papildu jaudu, kad baterija ir gandrīz tukša. Uzlādējot bateriju tikai piecas minūtes, jūs iegūstat vienu stundu ilgu atskaņošanas laiku.

Jaudīgi 32 mm skaļruņi dzidram skanējumam

Jaudīgi 32 mm skaļruņi dzidram skanējumam

Jaudīgi 32 mm sasvērti skaļruņi nodrošina dzidru skaņu un dziļu, piesātinātu basu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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3.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
4
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé… Do té doby co šly zapnout

Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…

Plusi

Zvuk. Baterie

Mīnusi

Konektor on / off

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Izmantošanas datums 2020-05-04

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Izmantošanas datums 2020-05-04

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
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