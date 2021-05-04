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Izbeigta ražošana
SHB4805DC/00
Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
Atklājiet brīvību, ko sniedz vieglas austiņas bez apgrūtinošiem vadiem. Philips Flite Everlite bezvadu austiņās stils ir apvienots ar ikdienišķu vienkāršību. Kompaktas un īpaši vieglas, ar skaidru skaņu valkāšanai visas dienas garumā.
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Kompakti salokāmas
Ērta tālvadība sniedz iespēju atskaņot/pauzēt ierakstus un atbildēt uz zvaniem, vienkārši nospiežot pogu.
Ātrās uzlādes tehnoloģija īsā brīdī nodrošina papildu jaudu, kad baterija ir gandrīz tukša. Uzlādējot bateriju tikai piecas minūtes, jūs iegūstat vienu stundu ilgu atskaņošanas laiku.
Jaudīgi 32 mm sasvērti skaļruņi nodrošina dzidru skaņu un dziļu, piesātinātu basu.
3.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Mejla27
04/05/2021
Česká republika
Skvělé… Do té doby co šly zapnout
Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…
Plusi
Zvuk. Baterie
Mīnusi
Konektor on / off
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Izmantošanas datums 2020-05-04
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Izmantošanas datums 2020-05-04
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