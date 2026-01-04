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Izbeigta ražošana

Bezvadu Bluetooth® austiņas

SHB4805RG/00

Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.

Atklājiet brīvību, ko sniedz vieglas austiņas bez apgrūtinošiem vadiem. Philips Flite Everlite bezvadu austiņās stils ir apvienots ar ikdienišķu vienkāršību. Kompaktas un īpaši vieglas, ar skaidru skaņu valkāšanai visas dienas garumā.

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Austiņas, kas pārvar gravitāti

Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.

  • 32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Mīksts ausu polsterējums

  • Kompakti salokāmas

Ar atkārtoti uzlādējamu akumulatoru atskaņošanas laiks ir līdz 12 stundām

Ar atkārtoti uzlādējamu akumulatoru atskaņošanas laiks ir līdz 12 stundām

Ar 12 stundu atskaņošanas laiku jūs varat klausīties mūziku visu dienu.

Atbalsta Bluetooth 4.1 un HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Atbalsta Bluetooth 4.1 un HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Vienkārši savienojiet savu viedo ierīci ar austiņām, izmantojot Bluetooth, un baudiet kristāldzidru mūzikas skanējumu un viegli atbildiet uz zvaniem – vairs nekādu sapinušos vadu.

Piecu minūšu ātrās uzlādes tehnoloģija

Piecu minūšu ātrās uzlādes tehnoloģija

Ātrās uzlādes tehnoloģija īsā brīdī nodrošina papildu jaudu, kad baterija ir gandrīz tukša. Uzlādējot bateriju tikai piecas minūtes, jūs iegūstat vienu stundu ilgu atskaņošanas laiku.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
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