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Izbeigta ražošana
SHB4805RG/00
Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
Atklājiet brīvību, ko sniedz vieglas austiņas bez apgrūtinošiem vadiem. Philips Flite Everlite bezvadu austiņās stils ir apvienots ar ikdienišķu vienkāršību. Kompaktas un īpaši vieglas, ar skaidru skaņu valkāšanai visas dienas garumā.
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Kompakti salokāmas
Ar 12 stundu atskaņošanas laiku jūs varat klausīties mūziku visu dienu.
Vienkārši savienojiet savu viedo ierīci ar austiņām, izmantojot Bluetooth, un baudiet kristāldzidru mūzikas skanējumu un viegli atbildiet uz zvaniem – vairs nekādu sapinušos vadu.
Ātrās uzlādes tehnoloģija īsā brīdī nodrošina papildu jaudu, kad baterija ir gandrīz tukša. Uzlādējot bateriju tikai piecas minūtes, jūs iegūstat vienu stundu ilgu atskaņošanas laiku.
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