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Izbeigta ražošana

Bezvadu HiFi austiņas

SHC5100/10

3.9

| (18) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu

Bezvadu brīvība

Vairs nekāda vadu radīta jucekļa, varat brīvi pārvietoties pa mājām un baudīt mūziku. Šo Philips SHC5100/10 austiņu atkārtotas uzlādes iespēja un vieglā konstrukcija nerada problēmas, ja vēlaties ilgi izmantot austiņas.

Skatīt visas priekšrocības

Pilnībā uzlādējamas bezvadu austiņas

Bezvadu brīvība

  • Ar galvas stīpu

Regulējama iekšējā galvas stīpa

Parasti austiņas, kas paredzētas valkāšanai ārpus telpām, ir regulējamas, iebīdot izvelkamo galvas stīpu vajadzīgajā pozīcijā. Tas var būt apgrūtinoši, jo parasti tas ir jādara ik reizi, kad uzliekat austiņas. Ar šo austiņu elastīgo pašregulējošo galvas stīpas iekšpusi, jūs varēsit ātrāk un vienkāršāk uzsākt mūzikas klausīšanos. Galvas stīpa automātiski pielāgosies galvas formai un izmēram.

32 mm skaļruņi nodrošina izcilu skaņas sniegumu

32 mm skaļruņi ir kompakti un vienlaikus jaudīgi elementi neizkropļotas skaņas nodrošināšanai ar jebkādu iespējamo ieejas jaudu.

FM bezvadu pārraide kustību brīvībai

Ar augstās frekvences FM bezvadu pārraidi, kurai netraucē pat sienas, jūs varat klausīties mūziku, arī esot citā istabā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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3.9

no 5

18

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

2

22/04/2020

Polska

Polska

Super do oglądania TV

Potrzebne były słuchawki do oglądania TV w nocy, żeby nie hałasować kiedy inni śpią. Udało się idealnie, są wygodne, bateria starcza na długo a jakość dźwięku jest bardzo dobra. Dużym plusem jest to, że telewizor nie musi mieć bluetooth żeby je podłączyć

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Izmantošanas datums 2020-03-22

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Izmantošanas datums 2020-03-22

05/03/2018

Polska

Polska

Bardzo dobre akumulatorki.

Mega super. Z tv 55pus6262 swietny komplet.piekny bass.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC5100 Wireless HiFi Headphone

15/08/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Polecam

Sprzęt, jak na razie zdaje egzamin, , działa bez zarzutu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC5100 Wireless HiFi Headphone

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā