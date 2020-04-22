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Izbeigta ražošana
Bezvadu brīvība
Vairs nekāda vadu radīta jucekļa, varat brīvi pārvietoties pa mājām un baudīt mūziku. Šo Philips SHC5100/10 austiņu atkārtotas uzlādes iespēja un vieglā konstrukcija nerada problēmas, ja vēlaties ilgi izmantot austiņas.
Ar galvas stīpu
Parasti austiņas, kas paredzētas valkāšanai ārpus telpām, ir regulējamas, iebīdot izvelkamo galvas stīpu vajadzīgajā pozīcijā. Tas var būt apgrūtinoši, jo parasti tas ir jādara ik reizi, kad uzliekat austiņas. Ar šo austiņu elastīgo pašregulējošo galvas stīpas iekšpusi, jūs varēsit ātrāk un vienkāršāk uzsākt mūzikas klausīšanos. Galvas stīpa automātiski pielāgosies galvas formai un izmēram.
32 mm skaļruņi ir kompakti un vienlaikus jaudīgi elementi neizkropļotas skaņas nodrošināšanai ar jebkādu iespējamo ieejas jaudu.
Ar augstās frekvences FM bezvadu pārraidi, kurai netraucē pat sienas, jūs varat klausīties mūziku, arī esot citā istabā.
3.9
no 5
18
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
22/04/2020
Polska
Super do oglądania TV
Potrzebne były słuchawki do oglądania TV w nocy, żeby nie hałasować kiedy inni śpią. Udało się idealnie, są wygodne, bateria starcza na długo a jakość dźwięku jest bardzo dobra. Dużym plusem jest to, że telewizor nie musi mieć bluetooth żeby je podłączyć
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Izmantošanas datums 2020-03-22
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Izmantošanas datums 2020-03-22
Kryzys10
05/03/2018
Polska
Bardzo dobre akumulatorki.
Mega super. Z tv 55pus6262 swietny komplet.piekny bass.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC5100 Wireless HiFi Headphone
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC5100 Wireless HiFi Headphone
JanekB
15/08/2017
Polska
Verificēts pircējs
Polecam
Sprzęt, jak na razie zdaje egzamin, , działa bez zarzutu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC5100 Wireless HiFi Headphone