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  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība

Bezvadu HiFi austiņas

SHC5200/10

3.7
| (9) Atsauksmes
Bezvadu brīvība
Vairs nekāda vadu radīta jucekļa, varat brīvi pārvietoties pa mājām un baudīt mūziku. Šo Philips SHC5200/10 austiņu atkārtotas uzlādes iespēja un vieglā konstrukcija nerada problēmas, ja vēlaties ilgi izmantot austiņas.
Skatīt visas priekšrocības

Pilnībā uzlādējamas bezvadu austiņas

Bezvadu brīvība

  • FM pārraide

  • Komfortabla valkāšana

  • Līdz 14 stundām ilgs darbības laiks

32 mm skaļruņi nodrošina izcilu skaņas sniegumu

32 mm skaļruņi ir kompakti un vienlaikus jaudīgi elementi neizkropļotas skaņas nodrošināšanai ar jebkādu iespējamo ieejas jaudu.

Regulējama iekšējā galvas stīpa

Parasti austiņas, kas paredzētas valkāšanai ārpus telpām, ir regulējamas, iebīdot izvelkamo galvas stīpu vajadzīgajā pozīcijā. Tas var būt apgrūtinoši, jo parasti tas ir jādara ik reizi, kad uzliekat austiņas. Ar šo austiņu elastīgo pašregulējošo galvas stīpas iekšpusi, jūs varēsit ātrāk un vienkāršāk uzsākt mūzikas klausīšanos. Galvas stīpa automātiski pielāgosies galvas formai un izmēram.

Viegls dizains uzlabo komfortu ilgstošai lietošanai.

Šo Philips austiņu izturīgie, vieglie un kvalitatīvie materiāli uzlabo komfortu ilgstošai valkāšanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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3.7

no 5

9

Atsauksmes

3

19/08/2019

Polska

Polska

Dobre słuchawki do TV

Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

15/06/2019

Polska

Polska

Super

Jestem bardzo zadowolony, od dawna używam tylko i wyłącznie słuchawek bluetooth, ale dopiero te Philipsy pokazały mi, że słuchawki bluetooth też mogą bardzo dobrze grać. Do tego bardzo fajnie odcinają dźwięki z zewnątrz.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

04/07/2019

Україна

Україна

Комфортный дизайн

Звук на высоте. Телевизор смотреть одно удовольствие

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC5200 Бездротові навушники HiFi

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC5200 Бездротові навушники HiFi

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.