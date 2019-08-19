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SHC5200/10
FM pārraide
Komfortabla valkāšana
Līdz 14 stundām ilgs darbības laiks
32 mm skaļruņi ir kompakti un vienlaikus jaudīgi elementi neizkropļotas skaņas nodrošināšanai ar jebkādu iespējamo ieejas jaudu.
Parasti austiņas, kas paredzētas valkāšanai ārpus telpām, ir regulējamas, iebīdot izvelkamo galvas stīpu vajadzīgajā pozīcijā. Tas var būt apgrūtinoši, jo parasti tas ir jādara ik reizi, kad uzliekat austiņas. Ar šo austiņu elastīgo pašregulējošo galvas stīpas iekšpusi, jūs varēsit ātrāk un vienkāršāk uzsākt mūzikas klausīšanos. Galvas stīpa automātiski pielāgosies galvas formai un izmēram.
Šo Philips austiņu izturīgie, vieglie un kvalitatīvie materiāli uzlabo komfortu ilgstošai valkāšanai.
3.7
no 5
9
Atsauksmes
marretit
19/08/2019
Polska
Dobre słuchawki do TV
Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
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Samon
15/06/2019
Polska
Super
Jestem bardzo zadowolony, od dawna używam tylko i wyłącznie słuchawek bluetooth, ale dopiero te Philipsy pokazały mi, że słuchawki bluetooth też mogą bardzo dobrze grać. Do tego bardzo fajnie odcinają dźwięki z zewnątrz.
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Slimtimdmc1982
04/07/2019
Україна
Комфортный дизайн
Звук на высоте. Телевизор смотреть одно удовольствие
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