ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Primārais attēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Primārais attēls

Izbeigta ražošana

Bezvadu hi-fi austiņas

SHC8525/00

4.5

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Lieliska bezvadu mūzika

Brīvība mūzikas baudīšanai mājās. Ar HiFi skaņas atveidi šīs stereo austiņas nodrošina jums maksimālas ērtības.

Skatīt visas priekšrocības

Lieliska bezvadu mūzika

  • Uzlādes dokstacija

  • FM pārraide

40 mm skaļrunis nodrošina skaņu bez kropļojumiem

40 mm skaļrunis nodrošina skaņu bez kropļojumiem

40 mm skaļrunis ir ražots no milāra kompozītmateriāla, kas ir ļoti jutīgs un vienlaikus jaudīgs elements tādas skaņas atveidē, kurā nav dzirdamu kropļojumu.

3 veidu regulēšana labākai atbilstībai un zemās frekvences skaņas sniegumam

Baudiet komfortablu atbilstību un labāku zemās frekvences skaņas sniegumu, pateicoties trīs veidos regulējamiem ausu polsteriem, kas dabiski aptver jūsu ausis.

Uzlādes dokstacija glabā un atkārtoti uzlādē uztvērēju

Dokstacija ir ērtākais veids, kā glabāt uztvērēju, kad tas netiek lietots. Vienlaikus dokstacija uzlādēs uztveršanas ierīci, un tā jebkurā brīdī būs gatava lietošanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.5

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

08/03/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Swietny sprzęt za niewygórowaną cenę...!

Używam tych słuchawek od ponad ośmiu lat i nie zamierzam zmieniać...!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8525 Wireless hi-fi headphones

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

doporučuji, má dobré vlastnosti

vyvážené basy a výšky, netlačí při delším nošení, dobře odrušuje okolí, při větší vzdálenosti nepříjemně praská do uší, je třeba zkrátit vzdálenost od vysílače. Srovnání cena/výkon: výborný.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8525 Wireless hi-fi headphones

27/04/2018

Polska

Polska

Przyzwoity dźwięk jak na FM

Dźwięk Hi-Fi, poprawny, to nie sprzęt audiofilski i warto użyć equalizera najlepiej podbijając 100, 60 i 30 Hz, dźwięk jest wtedy nieco masywniejszy. Warto też podbić zakres 8-16kHz, żeby góra była wyrazista. Ponadto należy odpowiednio ustawić głośność źródła (jeśli jest za cicho słuchać szum, jeśli jest zbyt głośno słuchawki "pompują" bas). Jak na radiowe słuchawki jest przyzwoicie, zwłaszcza jeśli tor audio jest dobrej jakości, a jeśli słuchamy z komputera warto mieć przynajmniej materiał 192kbps a najlepiej 320kbps lub FLAC, bo słabsze mp3 i AAC zabrzmi kiepsko. Polecam też odtwarzacz Aimp, który ma eq od 30Hz i możliwość rozszerzenia sceny stereo! Oczywiście słuchawki przewodowe za tą cenę zagrają lepiej, ale nie odejdziemy zbyt daleko...

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā