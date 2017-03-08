30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Lieliska bezvadu mūzika
Brīvība mūzikas baudīšanai mājās. Ar HiFi skaņas atveidi šīs stereo austiņas nodrošina jums maksimālas ērtības.
Uzlādes dokstacija
FM pārraide
40 mm skaļrunis ir ražots no milāra kompozītmateriāla, kas ir ļoti jutīgs un vienlaikus jaudīgs elements tādas skaņas atveidē, kurā nav dzirdamu kropļojumu.
Baudiet komfortablu atbilstību un labāku zemās frekvences skaņas sniegumu, pateicoties trīs veidos regulējamiem ausu polsteriem, kas dabiski aptver jūsu ausis.
Dokstacija ir ērtākais veids, kā glabāt uztvērēju, kad tas netiek lietots. Vienlaikus dokstacija uzlādēs uztveršanas ierīci, un tā jebkurā brīdī būs gatava lietošanai.
4.5
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Sinan
08/03/2017
Polska
Verificēts pircējs
Swietny sprzęt za niewygórowaną cenę...!
Używam tych słuchawek od ponad ośmiu lat i nie zamierzam zmieniać...!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8525 Wireless hi-fi headphones
rammlindemann
01/09/2013
Česká republika
doporučuji, má dobré vlastnosti
vyvážené basy a výšky, netlačí při delším nošení, dobře odrušuje okolí, při větší vzdálenosti nepříjemně praská do uší, je třeba zkrátit vzdálenost od vysílače. Srovnání cena/výkon: výborný.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8525 Wireless hi-fi headphones
seba650
27/04/2018
Polska
Przyzwoity dźwięk jak na FM
Dźwięk Hi-Fi, poprawny, to nie sprzęt audiofilski i warto użyć equalizera najlepiej podbijając 100, 60 i 30 Hz, dźwięk jest wtedy nieco masywniejszy. Warto też podbić zakres 8-16kHz, żeby góra była wyrazista. Ponadto należy odpowiednio ustawić głośność źródła (jeśli jest za cicho słuchać szum, jeśli jest zbyt głośno słuchawki "pompują" bas). Jak na radiowe słuchawki jest przyzwoicie, zwłaszcza jeśli tor audio jest dobrej jakości, a jeśli słuchamy z komputera warto mieć przynajmniej materiał 192kbps a najlepiej 320kbps lub FLAC, bo słabsze mp3 i AAC zabrzmi kiepsko. Polecam też odtwarzacz Aimp, który ma eq od 30Hz i możliwość rozszerzenia sceny stereo! Oczywiście słuchawki przewodowe za tą cenę zagrają lepiej, ale nie odejdziemy zbyt daleko...
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8525 Wireless hi-fi headphones