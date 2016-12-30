30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Bezvadu brīvība, precīza skaņa
Varat brīvi baudīt mūziku mājās. Ar HiFi skaņas atveidi šīs Philips SHC8535/10 stereo austiņas nodrošina vislabākās valkāšanas ērtības.
40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Baudiet komfortablu atbilstību un labāku zemās frekvences skaņas sniegumu, pateicoties trīs veidos regulējamiem ausu polsteriem, kas dabiski aptver jūsu ausis.
4.0
no 5
10
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
ale15
30/12/2016
Lietuva
Puikios ausinės!
Patogios, geros garso kokybės ausinės! Žemi dažniai tikrai puikiai girdimi ausinėse. Kas mane labiausiai nustebino, tai, kad sienos visiškai netrukdo pasiekti ausines nuo stotelės be trukdžių!
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Kokoška
27/12/2020
Česká republika
Bezproblémové připojení
Měké polstrování , sedí perfekně i při delším poslechu, kvalitní zvuk i dosah, dobíjení a skvělá výdrž
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Izmantošanas datums 2018-12-27
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Izmantošanas datums 2018-12-27
bradan
27/02/2019
Česká republika
Veliká spokojenost
Bezdratová sluchátka na které je spolehnutí, připojuji je k televizi, radiu i k domácímu kinu. Velice si je pochvalovala i naše 90 letá babička. Konstrukce sluchátek vydržela i nešetrné zacházení Co je až neuvěřitelné, baterie ve sluchátkách vydržely celý rok.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8535 Wireless hi-fi headphones