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Izbeigta ražošana

Bezvadu hi-fi austiņas

SHC8535/10

4

| (10) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu

Bezvadu brīvība, precīza skaņa

Varat brīvi baudīt mūziku mājās. Ar HiFi skaņas atveidi šīs Philips SHC8535/10 stereo austiņas nodrošina vislabākās valkāšanas ērtības.

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Bezvadu brīvība, precīza skaņa

  • 40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Mīksts ausu polsterējums

Ērta automātiskā regulēšana nodrošina vislabāko skaņu

3 veidu regulēšana labākai atbilstībai un zemās frekvences skaņas sniegumam

Baudiet komfortablu atbilstību un labāku zemās frekvences skaņas sniegumu, pateicoties trīs veidos regulējamiem ausu polsteriem, kas dabiski aptver jūsu ausis.

Izstrādāts maigs ausu polsterējums nodrošina komfortablu austiņu atbilstību

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

10

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

1

30/12/2016

Lietuva

Lietuva

Puikios ausinės!

Patogios, geros garso kokybės ausinės! Žemi dažniai tikrai puikiai girdimi ausinėse. Kas mane labiausiai nustebino, tai, kad sienos visiškai netrukdo pasiekti ausines nuo stotelės be trukdžių!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8535 Wireless hi-fi headphones

27/12/2020

Česká republika

Česká republika

Bezproblémové připojení

Měké polstrování , sedí perfekně i při delším poslechu, kvalitní zvuk i dosah, dobíjení a skvělá výdrž

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Izmantošanas datums 2018-12-27

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Izmantošanas datums 2018-12-27

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Veliká spokojenost

Bezdratová sluchátka na které je spolehnutí, připojuji je k televizi, radiu i k domácímu kinu. Velice si je pochvalovala i naše 90 letá babička. Konstrukce sluchátek vydržela i nešetrné zacházení Co je až neuvěřitelné, baterie ve sluchátkách vydržely celý rok.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8535 Wireless hi-fi headphones

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā