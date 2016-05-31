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14,8 mm skaļruņi/atv. konstr.
Ieliekamas
Zemās frekvences skaņas atveres nodrošina gaisa plūsmu, kas uzlabo skanējumu ar dziļu, bagātīgu zemās frekvences skaņu.
Kompaktajam 14,8 mm skaļrunim ir ideāls izmērs, lai nodrošinātu lielisku klausīšanās baudījumu. Tas ir pietiekami mazs, lai būtu ērti lietojams, un pietiekami liels, lai sniegtu dzidru skaņu bez kropļojumiem.
4.8
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Mikaaa
31/05/2016
Polska
Moje ulubione
Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1350 Słuchawki douszne
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1350 Słuchawki douszne
Mikaaa
31/05/2016
Polska
Moje ulubione
Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1350 Słuchawki douszne
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1350 Słuchawki douszne
brebtalka
18/01/2023
Česká republika
Už se nevyrábí
Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1350 Sluchátka do uší
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1350 Sluchátka do uší