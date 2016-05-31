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  • Zemās frekvences skaņas atveres
  • Zemās frekvences skaņas atveres
  • Zemās frekvences skaņas atveres
  • Zemās frekvences skaņas atveres
  • Zemās frekvences skaņas atveres
  • Zemās frekvences skaņas atveres

Izbeigta ražošana

Ausīs ievietojamas austiņas

SHE1350/00

4.8
| (10) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Zemās frekvences skaņas atveres
Ar uzlabotu zemās frekvences skaņas veiktspēju šīs ausīs ievietojamās austiņas nodrošina kvalitatīvu un ausij tīkamu mūzikas atskaņojumu.
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uzlabotai skaņai

Zemās frekvences skaņas atveres

  • 14,8 mm skaļruņi/atv. konstr.

  • Ieliekamas

Zemās frekvences skaņas atveres nodrošina gaisa plūsmu, kas uzlabo skanējumu

Zemās frekvences skaņas atveres nodrošina gaisa plūsmu, kas uzlabo skanējumu ar dziļu, bagātīgu zemās frekvences skaņu.

14,8 mm skaļrunis uzlabo lietošanas komfortu

Kompaktajam 14,8 mm skaļrunim ir ideāls izmērs, lai nodrošinātu lielisku klausīšanās baudījumu. Tas ir pietiekami mazs, lai būtu ērti lietojams, un pietiekami liels, lai sniegtu dzidru skaņu bez kropļojumiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

10

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

31/05/2016

Polska

Polska

Moje ulubione

Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1350 Słuchawki douszne

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1350 Słuchawki douszne

31/05/2016

Polska

Polska

Moje ulubione

Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1350 Słuchawki douszne

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1350 Słuchawki douszne

18/01/2023

Česká republika

Česká republika

Už se nevyrábí

Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1350 Sluchátka do uší

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1350 Sluchátka do uší

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.