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  • Spēcīgas dziesmas. Skaidri zvani.
  • Spēcīgas dziesmas. Skaidri zvani.
  • Spēcīgas dziesmas. Skaidri zvani.

Izbeigta ražošana

Ausīs ieviet. austiņas ar mikrofonu

SHE1405BK/10

3.5
| (4) Atsauksmes
Spēcīgas dziesmas. Skaidri zvani.
Pārslēdziet no atskaņošanas saraksta uz podkāstu, uz zvanu vienā acumirklī. Ideāli pieskaņoti neodīma akustiskie skaļruņi un pasīva trokšņa slāpēšanas sistēma sniedz dzirdu skaņu. Atrodiet sev piemērotāko — trīs dažādu izmēru maināmi ausu uzgaļu apvalki.
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Mūzika un sarunas

Spēcīgas dziesmas. Skaidri zvani.

Tīra skaņa

Aizmirstiet par laiku, klausoties podkāstu. Lai jūs aizrauj mūzika. Ovālas formas akustiskais vads un trīs izmēru maināmie gumijotie ausu uzgaļu apvalki cieši pieguļ. Izbaudiet klausīšanās komfortu un labu pasīvo trokšņu izolāciju.

Iebūvēta tālvadība. Viegli pārslēdziet no atskaņošanas saraksta uz zvanu.

Atbildiet uz zvanu, apturiet atskaņošanas sarakstu. Ar iebūvēto tālvadību izdariet to visu, nepieskaroties viedtālrunim.

Vada garums 1,2 m

Šīm ausīs liekamajām austiņām ir 1,2 m garš vads. Mīksts gumijas aizsargs starp austiņām un vadiem aizsargā vada savienojumu un ļauj skaņai plūst.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.5

no 5

4

Atsauksmes

4
2

22/04/2020

Polska

Polska

Spoko

Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.

Plusi

jakość, cena

Mīnusi

brak

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

09/11/2021

Україна

Україна

Отличный звук.

Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.

Plusi

Цена. качество звука.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

12/10/2017

Polska

Polska

Trzeszcząca słabizna za marne grosze.

Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

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