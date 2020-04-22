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Izbeigta ražošana
SHE1405BK/10
Aizmirstiet par laiku, klausoties podkāstu. Lai jūs aizrauj mūzika. Ovālas formas akustiskais vads un trīs izmēru maināmie gumijotie ausu uzgaļu apvalki cieši pieguļ. Izbaudiet klausīšanās komfortu un labu pasīvo trokšņu izolāciju.
Atbildiet uz zvanu, apturiet atskaņošanas sarakstu. Ar iebūvēto tālvadību izdariet to visu, nepieskaroties viedtālrunim.
Šīm ausīs liekamajām austiņām ir 1,2 m garš vads. Mīksts gumijas aizsargs starp austiņām un vadiem aizsargā vada savienojumu un ļauj skaņai plūst.
3.5
no 5
4
Atsauksmes
22/04/2020
Polska
Spoko
Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.
Plusi
jakość, cena
Mīnusi
brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
09/11/2021
Україна
Отличный звук.
Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.
Plusi
Цена. качество звука.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
Beater
12/10/2017
Polska
Trzeszcząca słabizna za marne grosze.
Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem